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    На Мальдівах ввели надзвичаний стан через політичну кризу

    Опозиція вимагає імпічменту президента Абдулли Яміна
    Президент Мальдівської Республіки Абдулла Ямін сьогодні, 5 лютого, оголосив у країні надзвичаний стан через політичну кризу. Про це повідомляє AFP. «Президент Мальдівських островів оголошує надзвичайний стан: офіційно», — йдеться в повідомленні. [READ_MORE] Як відомо, 4 лютого у столиці Мальдівів Мале чисельні
    • Сьогодні, 18:48
    • Розсилка
    Абдулла Ямін
    Абдулла Ямін

    Опозиція вимагає імпічменту президента Абдулли Яміна

    Президент Мальдівської Республіки Абдулла Ямін сьогодні, 5 лютого, оголосив у країні надзвичаний стан через політичну кризу. Про це повідомляє AFP.

    «Президент Мальдівських островів оголошує надзвичайний стан: офіційно», — йдеться в повідомленні.

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    Як відомо, 4 лютого у столиці Мальдівів Мале чисельні загони солдатів оточили парламент та заарештували двох опозиційних депутатів на тлі поглиблення кризи через відмову президента Абдулли Яміна звільнити політв’язнів.

    Військові обступили будівлю невдовзі після того, як опозиція запропонувала законодавцям відправити у відставку генерального прокурора та міністра оборони країни.

     

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