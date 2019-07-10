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    У світі

    На півночі Італії пронісся ураган

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    Відомо про одну постраждалу жінку - На півночі Італії пронісся ураган
    Відомо про одну постраждалу жінку

    Найбільше від стихії постраждало приморське місто Морський Мілан у провінції Равенна на узбережжі Адріатичного моря

    У регіоні Романія на півночі Італії пронісся ураган. Про це повідомляє видання La Reppublica в середу, 10 липня.

    Найбільше від стихії постраждало приморське місто Морський Мілан у провінції Равенна на узбережжі Адріатичного моря. Там через ураган повалені сотні дерев, розбиті автомобілі, зруйновано багато споруд на пляжі, постраждали будівлі ресторанів.

    У місті припинений транспортний рух через дерева, зламані стовпи і дорожні знаки, що лежать поперек доріг.

    Повідомляється про одну постраждалу жінку. Складна ситуація також у районі Ріміні, де повідомлялося про локальні повені після злив.

    Нагадаємо, Вперше за десяток років у румунських Карпатах випав літній сніг.

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