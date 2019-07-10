На півночі Італії пронісся ураган



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відомо про одну постраждалу жінку

Найбільше від стихії постраждало приморське місто Морський Мілан у провінції Равенна на узбережжі Адріатичного моря

У регіоні Романія на півночі Італії пронісся ураган. Про це повідомляє видання La Reppublica в середу, 10 липня.

Найбільше від стихії постраждало приморське місто Морський Мілан у провінції Равенна на узбережжі Адріатичного моря. Там через ураган повалені сотні дерев, розбиті автомобілі, зруйновано багато споруд на пляжі, постраждали будівлі ресторанів.

У місті припинений транспортний рух через дерева, зламані стовпи і дорожні знаки, що лежать поперек доріг.

Повідомляється про одну постраждалу жінку. Складна ситуація також у районі Ріміні, де повідомлялося про локальні повені після злив.

Нагадаємо, Вперше за десяток років у румунських Карпатах випав літній сніг.