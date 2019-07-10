Вперше за десяток років у румунських Карпатах випав літній сніг (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: mukachevo.net

Останній раз літній сніг випадав у горах в окрузі Марамуреш 15-років тому в кінці серпня

Аномально низька температура повітря принесла і сніжну погоду, тож гори в окрузі Марамуреш повністю засніжені. Про це пише видання Mukachevo.net.

Сніг випав на горі Петросу Роднеї на висоті 2300 метрів від рівня моря. Такої погоди тут не бачили літом вже декілька десятків років. Мінусова температура трималася у регіоні чотири дні і на останній день пішов сніг.

Мер міста Борса повідомив у соціальних мережах, що це перший сніг за багато років. Останній раз літній сніг випадав тут 15-років тому в кінці серпня.

Нагадаємо, що негода під Ужгородом нанесла великої шкоди приватному сектору. На Закарпатті 7 липня внаслідок негоди у двох населених пунктах на території Ужгородського та Іршавського районів пошкоджено дахи 95 житлових будинків, двох дитячих садків, сільської ради та школи, повалено дерева.

В селі Сюрте Іршавського району внаслідок падіння фрагментів покрівлі травмовано дві людини. Постраждалі від госпіталізації відмовились.

Для допомоги населенню та прибирання повалених дерев залучалося 56 рятувальників та 14 одиниць техніки ДСНС, прибрано 11 повалених дерев.