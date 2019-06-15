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    ЗМІ: керівництво Демократичної партії Молдови й олігарх Плахотнюк покинули країну

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    <p>Влад Плахотнюк є лідером Демократичної партії Молдови</p> - ЗМІ: керівництво Демократичної партії Молдови й олігарх Плахотнюк покинули країну

    Влад Плахотнюк є лідером Демократичної партії Молдови

    Один літак полетів з Молдови у Москву, другий приземлився в Одесі, а третій бізнес-джет - у Лондоні

    Молдову покинули політики та бізнесмени, пов’язані з Демократичною партією.

    Про це повідомляє інформаційна агенція «Интерфакс».

    Дані сервісу flightradar24 показують, що один літак Bombardier CRJ-200LR полетів у Москву, Gulfstream G200 приземлився в Одесі, а третій бізнес-джет - у Лондоні.

    За даними ЗМІ, країну, зокрема, покинув глава Демпартії і олігарх Влад Плахотнюк.

    Місцеві телеканали також повідомили, що на шляху в аеропорт Кишинева спостерігаються великі затори

    Раніше в уряді Молдови анонсували розслідування можливого виведення коштів з країни главою Демократичної партії Володимиром Плахотнюком.

    Як відомо, Демократична партія Молдови заявила про відставку уряду під керівництвом Павла Філіпа.

    Нагадаємо, 9 червня Конституційний суд тимчасово відсторонив від посади Ігоря Додона за його відмову розпустити парламент і призначити дострокові вибори, призначивши тимчасово виконуючим обов'язки президента заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа. Філіп, своєю чергою, підписав указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів на 6 вересня.

    Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.

    Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.

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