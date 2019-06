«Буде тільки гірше»: Трамп закликав змінити мера Лондона

За словами Трампа, «Хан - це справжня катастрофа, а буде тільки гірше!»

Президент США Дональд Трамп заявив, що столиці Англії необхідно змінити мера Садіка Хана.

«Лондону потрібен новий мер якомога швидше. Хан - це справжня катастрофа, а буде тільки гірше!», - заявив Трамп.

Він також опублікував повідомлення про те, як в Лондоні вбили двох людей ударом ножа.

LONDON needs a new mayor ASAP. Khan is a disaster - will only get worse! https://t.co/n7qKI3BbD2