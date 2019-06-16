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    У світі

    «Буде тільки гірше»: Трамп закликав змінити мера Лондона

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    <p>Президент США Дональд Трамп</p> - «Буде тільки гірше»: Трамп закликав змінити мера Лондона

    Президент США Дональд Трамп

    За словами Трампа, «Хан - це справжня катастрофа, а буде тільки гірше!»

    Президент США Дональд Трамп заявив, що столиці Англії необхідно змінити мера Садіка Хана.

    «Лондону потрібен новий мер якомога швидше. Хан - це справжня катастрофа, а буде тільки гірше!», - заявив Трамп.

    Він також опублікував повідомлення про те, як в Лондоні вбили двох людей ударом ножа.

    Нагадаємо, минулого року Трамп також дав негативну оцінку меру Лондона Садіку Хану, сина іммігрантів з Пакистану, сказавши, що «він не впорався з загрозою тероризму».

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