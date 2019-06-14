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    У світі

    Британія звинуватила Іран в атаках на нафтові танкери в Оманській затоці

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    Очільник МЗС Великобританії&nbsp;<span>Джеремі Хант&nbsp;</span> - Британія звинуватила Іран в атаках на нафтові танкери в Оманській затоці
    Очільник МЗС Великобританії Джеремі Хант 

    «Недавні атаки засновані на моделі дестабілізуючої поведінки Ірану і представляють серйозну небезпеку для регіону», - заявив глава МЗС Британії

    Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант вважає, що іранські військові «майже достовірно» відповідальні за напади на два нафтові танкери в Оманській затоці.

    Про це повідомляє The Independent.

    За словами Ханта, уряд прийшов до такого висновку після «власної оцінки» інциденту.

    «Недавні атаки засновані на моделі дестабілізуючої поведінки Ірану і представляють серйозну небезпеку для регіону», - заявив Хант.

    Нагадаємо, 13 червня в Оманській затоці норвезький і сінгапурський нафтові танкери зазнали торпедної атаки.

    Атаки сталися через місяць після того, як внаслідок диверсії були пошкоджені чотири нафтові танкери біля узбережжя ОАЕ.

    Згодом у компанії Frontline, що володіє атакованим в четвер у затоці Омана танкером Front Altair, спростували інформацію про затоплення судна, поширену раніше телеканалом Al Mayadeen.

    Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран у «кричущому нападі» на два нафтові танкери в Оманській затоці

    Радбез ООН засудив атаку на два нафтові танкери в Оманській затоці.

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