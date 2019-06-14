Британія звинуватила Іран в атаках на нафтові танкери в Оманській затоці



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Очільник МЗС Великобританії Джеремі Хант

«Недавні атаки засновані на моделі дестабілізуючої поведінки Ірану і представляють серйозну небезпеку для регіону», - заявив глава МЗС Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант вважає, що іранські військові «майже достовірно» відповідальні за напади на два нафтові танкери в Оманській затоці.

Про це повідомляє The Independent.

За словами Ханта, уряд прийшов до такого висновку після «власної оцінки» інциденту.

«Недавні атаки засновані на моделі дестабілізуючої поведінки Ірану і представляють серйозну небезпеку для регіону», - заявив Хант.

Нагадаємо, 13 червня в Оманській затоці норвезький і сінгапурський нафтові танкери зазнали торпедної атаки.

Атаки сталися через місяць після того, як внаслідок диверсії були пошкоджені чотири нафтові танкери біля узбережжя ОАЕ.

Згодом у компанії Frontline, що володіє атакованим в четвер у затоці Омана танкером Front Altair, спростували інформацію про затоплення судна, поширену раніше телеканалом Al Mayadeen.

Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран у «кричущому нападі» на два нафтові танкери в Оманській затоці

Радбез ООН засудив атаку на два нафтові танкери в Оманській затоці.