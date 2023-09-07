На складі під Москвою спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)
Пожежа виникла у той час, коли Москву атакував безпілотник
У ніч на 7 вересня спалахнула масштабна пожежа на складі у Підмосков’ї. Про це повідомляє російське МЧС.
Вогонь охопив площу 1000 кв. м.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
На місці працюють 78 вогнеборців та 26 одиниць техніки.
Наразі пожежа локалізована.
Пожежу виникла приблизно у той час, коли Москву атакував безпілотник. Чи пов’язана вона з падінням дрона, не повідомляється.
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