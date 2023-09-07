На складі під Москвою спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)

Пожежа виникла у той час, коли Москву атакував безпілотник

У ніч на 7 вересня спалахнула масштабна пожежа на складі у Підмосков’ї. Про це повідомляє російське МЧС.

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Вогонь охопив площу 1000 кв. м.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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На місці працюють 78 вогнеборців та 26 одиниць техніки.

Наразі пожежа локалізована.

Пожежу виникла приблизно у той час, коли Москву атакував безпілотник. Чи пов’язана вона з падінням дрона, не повідомляється.