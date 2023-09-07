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У Москві знову неспокійно: мер скаржиться на атаку безпілотника

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Москві знову неспокійно: мер скаржиться на атаку безпілотника
Руйнувань та постраждалих на місці падіння уламків безпілотника попередньо немає
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Мер Москви Собянін стверджує, що російська ППО збила безпілотник у Раменському міському окрузі

У ніч проти 7 вересня безпілотники нібито атакували Москву. Про це заявив мер російської столиці Сергій Собянін.

«Сьогодні вночі у Раменському міському окрузі силами ППО припинено спробу атаки безпілотника на Москву», – заявив Собянін.

Як стверджує мер Москви, руйнувань та постраждалих на місці падіння уламків попередньо немає. На місці працюють екстрені служби. Зазначимо, що Раменський район знаходиться в 50 кілометрах від центру Москви.

«Спочатку був сильний вибух, посипалося скло. У сусідів вище вікна разом із рамами почали вилітати, посипалася штукатурка», – скаржаться росіяни в соцмережах.

У той самий час в МНС Росії повідомили, що гасять потужну пожежу на складі в Підмосков'ї. Площа займання складає понад 1 тис кв м. На місці працюють 78 осіб та 26 одиниць техніки.

Нагадаємо, що сьогодні вночі неспокійно також і в російському Ростові. У ніч на 7 вересня в російському місті Ростов-на-Дону в районі штабу Південного військового округу стався вибух, після якого почалася пожежа. Очевидці повідомляють, що подія сталася на Пушкінській вулиці за два квартали від штабу ПВО.

Губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв стверджує, що Ростов нібито атакували безпілотники.

Теги: безпілотник вибух росія Москва

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