У Москві знову неспокійно: мер скаржиться на атаку безпілотника

Руйнувань та постраждалих на місці падіння уламків безпілотника попередньо немає

Мер Москви Собянін стверджує, що російська ППО збила безпілотник у Раменському міському окрузі

У ніч проти 7 вересня безпілотники нібито атакували Москву. Про це заявив мер російської столиці Сергій Собянін.

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«Сьогодні вночі у Раменському міському окрузі силами ППО припинено спробу атаки безпілотника на Москву», – заявив Собянін.

Як стверджує мер Москви, руйнувань та постраждалих на місці падіння уламків попередньо немає. На місці працюють екстрені служби. Зазначимо, що Раменський район знаходиться в 50 кілометрах від центру Москви.

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«Спочатку був сильний вибух, посипалося скло. У сусідів вище вікна разом із рамами почали вилітати, посипалася штукатурка», – скаржаться росіяни в соцмережах.

У той самий час в МНС Росії повідомили, що гасять потужну пожежу на складі в Підмосков'ї. Площа займання складає понад 1 тис кв м. На місці працюють 78 осіб та 26 одиниць техніки.

Нагадаємо, що сьогодні вночі неспокійно також і в російському Ростові. У ніч на 7 вересня в російському місті Ростов-на-Дону в районі штабу Південного військового округу стався вибух, після якого почалася пожежа. Очевидці повідомляють, що подія сталася на Пушкінській вулиці за два квартали від штабу ПВО.

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Губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв стверджує, що Ростов нібито атакували безпілотники.