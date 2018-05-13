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    На сьогодні у Вірменії не можливий глава держави, що вів би антиросійську політику — експерт

    • Вчора, 23:58
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    «Росія поводиться так, ніби не вбачає в тому, що відбувається, якихось загроз для себе»

    На сьогодні у Вірменії не можливий глава держави, що вів би антиросійську політику. Таку думку висловив у інтерв’ю «Главкому» заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Володимир Копчак.

    «У плані регіональної політики і в плані геополітики Вірменія, маючи проблему Нагірного Карабаху, маючи фактор блокади з боку Туреччини і Азербайджану, не робитиме будь-яких різких рухів. Я би не прогнозував якихось змін векторів у напрямку від Росії. На сьогодні у Вірменії неможливий глава держави, що вів би антиросійську політику», - говорить експерт.

    На питання «Яка роль Росії в цій революції, яку називають Оксамитовою?» Копчак відповідає: «Факт, що Росія поводиться так, ніби не вбачає в тому, що відбувається, якихось загроз для себе. Пашиняна синхронно привітали і Путін, і Мєдвєдєв».

    Копчак підкреслює, що Пашинян постійно піднімав політичні ставки у заграваннях із Москвою.

    «Вже обережно анонсована його зустріч з Володимиром Путіним 14 травня у Сочі. Новий вірменський прем’єр зробив абсолютно очікувані заяви щодо Нагірного Карабаху, де не може бути жодних компромісів», - пояснив експерт.

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    Як повідомлялося, лідер протестів у Вірменії Нікол Пашинян став прем'єр-міністром. Протягом останнього місяця у Вірменії проходили масштабні акції протеступроти висунення екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна на пост прем'єр-міністра.

    Повну версію інтерв’ю читайте тут: Володимир Копчак: Чим би не закінчилось це прем’єрство Пашиняна, Росія вже програла

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