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    Президент Вірменії підписав указ про призначення прем’єром Пашиняна

    Відповідно до Конституції, прем'єр-міністр володіє всією повнотою влади в країні
    Президент Вірменії Армен Саркисян у вівторок, 8 травня, підписав указ про призначення Нікола Пашиняна прем'єр-міністром країни. Як повідомляє Радіо Азатутюн, текст відповідного указу опублікувала прес-служба президента Вірменії. Відповідно до нової Конституції Вірменії, прем'єр-міністр володіє всією повнотою влади в країні. Національні збори
    • Сьогодні, 17:31
    • Розсилка
    Нікол Пашинян
    Фото: ТАСС
    Нікол Пашинян

    Відповідно до Конституції, прем'єр-міністр володіє всією повнотою влади в країні

    Президент Вірменії Армен Саркисян у вівторок, 8 травня, підписав указ про призначення Нікола Пашиняна прем'єр-міністром країни.

    Як повідомляє Радіо Азатутюн, текст відповідного указу опублікувала прес-служба президента Вірменії.

    Відповідно до нової Конституції Вірменії, прем'єр-міністр володіє всією повнотою влади в країні.

    Національні збори Вірменії 8 травня на спеціальному засіданні обрали єдиного кандидата Ніколу Пашиняна на посаду прем'єр-міністра. За кандидатуру Пашиняна проголосували 59 депутатів, проти висловилися 42 парламентаря.

    Нагадаємо, раніше правляча Республіканська партія Вірменії погодилася обрати на посаду прем’єр-міністра кандидата від опозиції.

    Протягом останнього місяця у Вірменії проходили масштабні акції протесту проти висунення екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна на пост прем'єр-міністра.

    політика протест Вірменія
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