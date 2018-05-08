Президент Вірменії підписав указ про призначення прем’єром Пашиняна

Відповідно до Конституції, прем'єр-міністр володіє всією повнотою влади в країні

Президент Вірменії Армен Саркисян у вівторок, 8 травня, підписав указ про призначення Нікола Пашиняна прем'єр-міністром країни. Як повідомляє Радіо Азатутюн, текст відповідного указу опублікувала прес-служба президента Вірменії. Відповідно до нової Конституції Вірменії, прем'єр-міністр володіє всією повнотою влади в країні. Національні збори