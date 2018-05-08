Президент Вірменії підписав указ про призначення прем’єром Пашиняна
- Сьогодні, 17:31
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Відповідно до Конституції, прем'єр-міністр володіє всією повнотою влади в країні
Президент Вірменії Армен Саркисян у вівторок, 8 травня, підписав указ про призначення Нікола Пашиняна прем'єр-міністром країни.
Як повідомляє Радіо Азатутюн, текст відповідного указу опублікувала прес-служба президента Вірменії.
Відповідно до нової Конституції Вірменії, прем'єр-міністр володіє всією повнотою влади в країні.
Національні збори Вірменії 8 травня на спеціальному засіданні обрали єдиного кандидата Ніколу Пашиняна на посаду прем'єр-міністра. За кандидатуру Пашиняна проголосували 59 депутатів, проти висловилися 42 парламентаря.
Нагадаємо, раніше правляча Республіканська партія Вірменії погодилася обрати на посаду прем’єр-міністра кандидата від опозиції.
Протягом останнього місяця у Вірменії проходили масштабні акції протесту проти висунення екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна на пост прем'єр-міністра.