  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    На три секунди затулив лідера нації: у КНДР звільнили фотографа Кім Чен Ина

    • Розсилка
    <p>Момент, коли фотограф підійшов занадто близько до Кім Чен Ина</p> - На три секунди затулив лідера нації: у КНДР звільнили фотографа Кім Чен Ина

    Момент, коли фотограф підійшов занадто близько до Кім Чен Ина

    Фото: DPRK Today

    Лідера Північної Кореї не можна фотографувати ближче, ніж з двох метрів

    Особистого фотографа лідера КНДР Кім Чен Ина звільнили з посади та виключили з правлячої Трудової партії (ТПК), бо він знімав главу країни занадто близько.

    Про це повідомляє південнокорейське видання Daily NK з посиланням на джерело в Пхеньяні.

    Чоловіка на прізвище Рі звільнили, виключили з партії та Корейської студії художнього кіно «за образу вищої гідності». Фотограф зокрема супроводжував Кім Чен Ина під час саміту з президентом США Дональдом Трампом у В’єтнамі.

    За даними видання, 10 березня через «надмірну завзятість» Рі підійшов занадто близько до лідера КНДР. Інцидент стався, коли Кім Чен Ин брав участь у виборах до Верховного народного зібрання.

    Згідно з правилами, лідера Північної Кореї не можна фотографувати ближче, ніж з двох метрів. Рі це правило порушив і на три секунди затулив Кім Чен Ина, що й розцінили як образу.

    До слова, раніше екс-співробітник ЦРУ заявив, що після невдалих переговорів із Трампом Кім Чен Ин може нанести візит в РФ 

    Джерело: Громадське

    Читайте також
    фотограф відставка партії політика Північна Корея Кім Чен Ин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ