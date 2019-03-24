На три секунди затулив лідера нації: у КНДР звільнили фотографа Кім Чен Ина



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Момент, коли фотограф підійшов занадто близько до Кім Чен Ина Фото: DPRK Today

Лідера Північної Кореї не можна фотографувати ближче, ніж з двох метрів

Особистого фотографа лідера КНДР Кім Чен Ина звільнили з посади та виключили з правлячої Трудової партії (ТПК), бо він знімав главу країни занадто близько.

Про це повідомляє південнокорейське видання Daily NK з посиланням на джерело в Пхеньяні.

Чоловіка на прізвище Рі звільнили, виключили з партії та Корейської студії художнього кіно «за образу вищої гідності». Фотограф зокрема супроводжував Кім Чен Ина під час саміту з президентом США Дональдом Трампом у В’єтнамі.

За даними видання, 10 березня через «надмірну завзятість» Рі підійшов занадто близько до лідера КНДР. Інцидент стався, коли Кім Чен Ин брав участь у виборах до Верховного народного зібрання.

Згідно з правилами, лідера Північної Кореї не можна фотографувати ближче, ніж з двох метрів. Рі це правило порушив і на три секунди затулив Кім Чен Ина, що й розцінили як образу.

До слова, раніше екс-співробітник ЦРУ заявив, що після невдалих переговорів із Трампом Кім Чен Ин може нанести візит в РФ

Джерело: Громадське