На три секунди затулив лідера нації: у КНДР звільнили фотографа Кім Чен Ина
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Момент, коли фотограф підійшов занадто близько до Кім Чен Ина
Лідера Північної Кореї не можна фотографувати ближче, ніж з двох метрів
Особистого фотографа лідера КНДР Кім Чен Ина звільнили з посади та виключили з правлячої Трудової партії (ТПК), бо він знімав главу країни занадто близько.
Про це повідомляє південнокорейське видання Daily NK з посиланням на джерело в Пхеньяні.
Чоловіка на прізвище Рі звільнили, виключили з партії та Корейської студії художнього кіно «за образу вищої гідності». Фотограф зокрема супроводжував Кім Чен Ина під час саміту з президентом США Дональдом Трампом у В’єтнамі.
За даними видання, 10 березня через «надмірну завзятість» Рі підійшов занадто близько до лідера КНДР. Інцидент стався, коли Кім Чен Ин брав участь у виборах до Верховного народного зібрання.
Згідно з правилами, лідера Північної Кореї не можна фотографувати ближче, ніж з двох метрів. Рі це правило порушив і на три секунди затулив Кім Чен Ина, що й розцінили як образу.
До слова, раніше екс-співробітник ЦРУ заявив, що після невдалих переговорів із Трампом Кім Чен Ин може нанести візит в РФ
Джерело: Громадське