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    Після невдалих переговорів із Трампом Кім Чен Ин може нанести візит в РФ - екс-співробітник ЦРУ

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    <p>Водночас, на думку Ендрю Кіма, північнокорейський лідер, як і раніше, націлений на грунтовний діалог з США і Китаєм</p> - Після невдалих переговорів із Трампом Кім Чен Ин може нанести візит в РФ - екс-співробітник ЦРУ

    Водночас, на думку Ендрю Кіма, північнокорейський лідер, як і раніше, націлений на грунтовний діалог з США і Китаєм

    Колишній глава центру з питань Кореї Центрального розвідувального управління США Ендрю Кім пояснив, чому Кім Чен Ин захоче відвідати Росію

    Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин може відвідати з візитом Росію після невдалих переговорів з президентом США Дональдом Трампом у в'єтнамському Ханої.

    Про це заявив колишній глава центру з питань Кореї Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Ендрю Кім, передає The Dong-a Ilbo.

    Екс-співробітник ЦРУ вважає, що Кім Чен Ин захоче відвідати Росію, щоб продемонструвати всьому світу хороші стосунки Москви і Пхеньяна на тлі невдалого і раніше терміну завершеного саміту зі Сполученими Штатами.

    Водночас на думку Ендрю Кіма, північнокорейський лідер, як і раніше, націлений на грунтовний діалог з США і Китаєм.

    Нагадаємо, 27-28 лютого у в'єтнамському Ханої пройшов саміт лідерів США і КНДР. У перший день Трамп і Кім Чен Ин провели зустріч «віч-на-один» і продовжили спілкування за робочою вечерею.

    Заступник міністра закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей заявив, що Сполучені Штати Америки втратили можливість укласти ядерну угоду з КНДР і навряд чи буде ще така можливість.

    У Білому домі повідомили, що спільної угоди між президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином на їхньому другому саміті досягнуто не було.

    Як відомо, переговори між Трампом і Кім Чен Ином завершилися раніше, ніж очікувалося.

    Джерело: РБК-Україна

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