На узбережжі Ізраїлю знайшли залишки найстарішою дамби в історії



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Залишки дамби перебувають на глибині трьох метрів під водою

Біля берегів Ізраїлю виявили залишки морської дамби віком 7 тисяч років. Це найстаріша захисна споруда від підвищення рівня моря, розповіли вчені.

Дослідження показали, що дамба не впоралася зі своєю функцією – вона впала під натиском води, і жителям довколишнього села довелося покинути свої будинки, повідомляє PLOS One.

Археологічний пам’ятник Тель Хрейц розташований неподалік від узбережжя Кармель на північному заході Ізраїлю. В епоху неоліту (пізній кам’яний вік) там розташовувалися великі поселення. Протягом п’ятисот років люди полювали на газелей і оленів, ловили рибу, розводили корів і свиней, приручали собак і виробляли оливкову олію.

Але в їх розмірене життя втрутилося глобальне потепління. На відміну від нинішнього, воно було викликане не діяльністю людини, а природними процесами. Останній великий Льодовиковий період завершився всього за кілька тисяч років до цього, і величезні запаси морського льоду продовжували інтенсивно танути.

Жителі ізраїльського узбережжя збудували свої будинки на висоті трьох метрів над рівнем моря. Але з кожним новим поколінням помічали – води Середземного моря підступають все ближче і ближче.

Сучасні вчені підрахували, що рівень моря ріс зі швидкістю 4-7 міліметрів на рік, або на 70 сантиметрів в сторіччя. Щоб захиститися від все більш потужних хвиль і руйнівною ерозії, люди з Тель Хрейца звели паралельно березі 100-метрову дамбу.

Технологія була не надто складною – будівельники просто нагромадили один на одного безліч валунів. Але обсяг робіт все одно виявився значним, оскільки камені доводилося доставляти здалеку.

Ймовірно, дамба допомогла людям виграти якийсь час, але в кінцевому підсумку їм все одно довелося залишити затоплені землі.

Зараз залишки дамби перебувають на глибині трьох метрів під водою. Дослідивши їх, вчені зробили висновок, що боротьба людства з підвищенням рівня моря триває вже тисячі років.

Зараз рівень води теж зростає, хоча і не так інтенсивно, як в неоліті. За прогнозами, в поточному столітті він буде підніматися на 1,7-3 мм на рік.

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