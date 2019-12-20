Ізраїльська компанія хоче облаштувати у Києві автоматичні парковки і отримувати частину прибутку



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Камера на розумній парковці автоматично списує номер автомобіля Фото: скріншот відео

У Києві запустять пілотний проєкт з автоматичними парковками

Столична влада має намір запустити в Києві пілотний проєкт, пов'язаний з новими автоматичними парковками.

Про це розповів радник мера Києва Максим Бахматов у своєму відеоблозі.

Він провів зустріч з представниками ізраїльської компанії Afcon Holdings Group щодо початку пілотування проєкту, пов’язаного з новими парковками, де б місто не платило за цю систему, а отримало готову систему і розподілило прибуток.

Представники компанії Afcon Holdings Group пропонують Києву рішення проблеми паркування шляхом розумних парковок. «Потенціал такий, щоб замінити інспекторів розумними самостійними автоматичними парковками, які будуть сканувати номер машини, коли вона буде під’їжджати на парковку, і відповідно за номером машини, який камера буде автоматично фотографувати, вона буде робити пілінг або виписувати штраф далі через систему міську. Тобто вона буде направляти дані тієї машини, яка стала на парковці, і не заплатила. Потім водію буде приходити штраф», - розповів представник ізраїльської компанії.

Для пілотного проєкту в Києві компанія обрала зону на Бессарабській площі.

Бахматов зазначив, що, запускаючи цей пілотний проєкт, столична влада хоче проаналізувати, скільки водіїв користуються парковками, скільки сплачують за неї і яка частина водіїв цього не робить.

Основний ринок ізраїльської компанії Afcon Holdings Group - це Ізраїль і США (понад 50 міст).

Компанія є розробником системи автоматизації управління парковками. Вона запровадила технології розпізнавання номерного знака і автоматичної оплати стоянки.

Раніше Бахматов розповів, що за добу у Києві евакуюють близько 50 автомобілів порушників.

З листопада працівники Інспекції з паркування почали здійснювати самостійну евакуацію автомобілів, розташування яких суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху.

Дізнайтеся також, де порушники можуть забрати свої автомобілі, і скільки їм це коштуватиме.

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