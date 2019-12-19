Екологи назвали несподівані джерела забруднення океану пластиком



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Щорічно у води світового океану потрапляють вісім мільйонів тонн пластикових відходів - ООН

90% пластикового сміття в океан приносять води всього 10 річок

Вчені з ООН повідомили, що 90% пластикового сміття в світовий океан приносять води всього 10 річок.

Про це пише пресслужба ООН у Facebook.

Зазначається, що у список несподіваних джерел забруднення океану потрапили вісім азіатських артерій: Янцзи, Інд, Хуанхе, Амур, Меконг, Ганг, Перл і Хай-Хе. Ще дві розташовані в Африці - Нігер і Ніл.

Саме забруднення цих річок пластиковими відходами призводить до появи островів зі сміття в океані.

За оцінками фахівців, щорічно у води світового океану потрапляють вісім мільйонів тонн пластикових відходів.

У світі почали активно боротися із забрудненням пластмасою. Так, в березні Європарламент схвалив заборону на одноразові пластикові вироби. До цього в Європі планують прийти протягом двох років.

Як повідомлялося, науковці представили невтішний прогноз для людства на найближчі 30 років.

До відома, український мобільний додаток для збору пластику отримав 45 тис євро інвестицій.