Найбільший ядерний реактор Європи вперше вийшов на повну потужність

Реактор продовжує роботу в тестовому режимі, а регулярне виробництво планується з грудня

Третій енергоблок фінської атомної електростанції Olkiluoto, розташованої на півострові в Балтійському морі, вперше запрацював на всі 1600 МВт виробничої потужності. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що реактор продовжує роботу в тестовому режимі, а регулярне виробництво планується з грудня. Наразі три енергоблоки Olkiluoto виробляють 40% електроенергії у Фінляндії.

Будівництво реактора обійшлося його оператору приблизно у 6,4 млрд доларів. Воно розпочалося в 2005 році, і на той час станція мала стати найпотужнішою у світі. Та поки її добудували, вона стала третьою за потужністю серед усіх АЕС світу й першою в Європі.

Раніше повідомлялося, що у Фінляндії внаслідок несправності на атомній електростанції «Олкілуото-3» третій реактор було виведено з режиму виробництва енергії.

Нагадаємо, що «Енергоатом» хоче збудувати в Україні ще одну атомну станцію.