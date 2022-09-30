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Найбільший ядерний реактор Європи вперше вийшов на повну потужність

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Найбільший ядерний реактор Європи вперше вийшов на повну потужність
Будівництво реактора обійшлося його оператору приблизно у 6,4 млрд доларів
фото з відкритих джерел

Реактор продовжує роботу в тестовому режимі, а регулярне виробництво планується з грудня

Третій енергоблок фінської атомної електростанції Olkiluoto, розташованої на півострові в Балтійському морі, вперше запрацював на всі 1600 МВт виробничої потужності. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що реактор продовжує роботу в тестовому режимі, а регулярне виробництво планується з грудня. Наразі три енергоблоки Olkiluoto виробляють 40% електроенергії у Фінляндії.

Будівництво реактора обійшлося його оператору приблизно у 6,4 млрд доларів. Воно розпочалося в 2005 році, і на той час станція мала стати найпотужнішою у світі. Та поки її добудували, вона стала третьою за потужністю серед усіх АЕС світу й першою в Європі.

Раніше повідомлялося, що у Фінляндії внаслідок несправності на атомній електростанції «Олкілуото-3» третій реактор було виведено з режиму виробництва енергії.

Нагадаємо, що «Енергоатом» хоче збудувати в Україні ще одну атомну станцію.

Теги: АЕС Європа Фінляндія

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