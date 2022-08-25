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Через війну РФ проти України Японія міняє політику щодо атомних станцій

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Через війну РФ проти України Японія міняє політику щодо атомних станцій
Японія продовжить термін експлуатації наявних атомних електростанцій
фото з відкритих джерел

Японія планує будівництво нових ядерних реакторів

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда 24 серпня заявив, що країна розглядає можливість продовження терміну експлуатації наявних атомних електростанцій та будівництва сучасних нових. Такі плани є різким розворотом офіційної політики Токіо щодо використання ядерної енергії після аварії на АЕС в Фукусімі в 2011 році, спричиненою цунамі та землетрусом, наголошують в Associated Press, пише DW.

На конференції, присвяченій зеленій трансформації країни, прем'єр аргументував це тим, що Японії необхідно пам'ятати про можливі кризові сценарії на тлі напруженої ситуації зі світовими енергопостачаннями через вторгнення Росії в Україну. За словами Кісіди, до кінця року країна визначиться з новою політикою у цій галузі, пише AFP.

Як відомо, після аварії на АЕС у Фукусімі в Японії вирішили скоротити використання ядерної енергії через значну сейсмічну активність на острові. Планувалося, що наявні АЕС будуть використовувати лише протягом наступних 60 років.

До того ж, влада встановила обмеження щодо експлуатації атомних електростанцій терміном на 40 років із можливою пролонгацією ще на 20 лише за умови дотримання суворих заходів безпеки, пише dpa.

У межах кампанії з досягнення вуглецевої нейтральності Японія прагне, щоб до 2030 року атомна енергетика становила від 20 до 22 відсотків від загальних обсягів виробництва електроенергії. До 2050 року країна сподівається стати вуглецево-нейтральною.

Станом на кінець липня в Японії було сім працюючих реакторів, ще три були відключені через ремонт. Уряд оголосив про плани перезапустити до зими дев'ять реакторів, а також про перезапуск ще сімох наступного літа. Інші реактори наразі проходять процес переліцензування відповідно до посилених стандартів безпеки, запроваджених після аварії на Фукусімі. Загалом Японія має 33 ядерні реактори.

Нагадаємо, у березні 2011 року після сильного землетрусу та цунамі на АЕС Фукусіма-1 вийшла з ладу система охолодження, що спричинило за собою розплавлення активної зони реакторів.

Три з шести реакторів АЕС були пошкоджені. Це призвело до радіоактивного забруднення навколишніх територій. Десятки тисяч людей були евакуйовані з зони зараження.

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Теги: Японія АЕС росія війна Україна енергетика

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