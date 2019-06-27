Нам не треба дешева робоча сила з України – міністр Словаччини



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Міністр праці Словаччини пояснив, що країна мусить створити комфортні умови для місцевих жителів

Словаччина вже не хоче заробітчан з України, а повинна дбати про працевлаштування своїх громадян. Про це заявив міністр праці Словаччини Ян Ріхтер, перебуваючи в словацькому місті Міхаловце, що на кордоні з Україною, де обговорювали перспективний план для створення комфортних умов для праці місцевих жителів.

«Ми не хочемо дешевої робочої сили з України. Ми зацікавлені в нормальних умовах праці для громадян Словаччини», - сказав Ріхтер.

У Міхаловце офіційно зареєстровано 526 іноземних працівників. Більшість із них з України. Серед місцевого ж населення в свою чергу існує трудова міграція, адже словаки також шукають роботу із кращими фінансовими умовами.

Чинний план щодо покращення ринку праці в Міхаловце розрахований на три роки і до 2022 року мусить бути втілений у життя. Вже найближчим часом у Міхаловце має бути створено додатково 824-робочих міст, що значно прискорить шляхи подолання безробіття у Словаччині.

Джерело: Mukachevo.net