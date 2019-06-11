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    У світі

    Заробітчани з України у найближчі роки можуть поміняти Польщу на Німеччину – Bloomberg

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    У Польщі в деяких&nbsp;галузях частка громадян України на посадах сягає 40% - Заробітчани з України у найближчі роки можуть поміняти Польщу на Німеччину – Bloomberg
    У Польщі в деяких галузях частка громадян України на посадах сягає 40%

    Іммігранти збільшили темпи економічного зростання в 2013-2017 роках на 0,9%, - Центробанк

    Ослаблення регуляцій в Німеччині може відібрати у Варшави 20-25% українських заробітчан впродовж наступних чотирьох років. Про це пише Bloomberg з посиланням на видання польського Центрального банку Oserwator Finansowy.

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    Зазначається, що радники департаменту економічних аналізів у Центробанку ствержують, що іммігранти збільшили темпи економічного зростання в 2013-2017 роках на 0,9%. 

    «Зростання найбільшої східної економіки Європейського Союзу витримало всі коливання, які спостерігалися в західних країнах союзу. В цьому Польщі допомогли люди, які їхали з сусідньої України через рецесію і багаторічну війну з силами Росії», - йдеться у повідомленні.

    Також видання пише, що поляки й самі роками емігрували з рідної країни, шукаючи вищих зарплат в країнах на зразок Великої Британії.

    «Польські компанії беруть на роботу дедалі більшу кількість іноземних працівників. Однак, українців вони наймають найчастіше. І в деяких галузях частка громадян України на посадах сягає 40%», - повідомляють експерти.

    У польському Центробанку кажуть, що саме вони стримали тиск на зарплати й інфляцію. Це дозволило зберігати процентну ставку на рекодно низькому рівні впродовж чотирьох років.

    Попри це, працедавцям не вистачає «рук» і вони хочуть, щоб уряд пом'якшив імміграційні процедури.

    Безробіття в Польщі в першому кварталі цього року становило 3,9%, згідно з даними Eurostat.

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