Напад на письменника Рушді. Поліція назвала ім’я злочинця

Нападника було затримано на місці події

Нападником виявився 24-річний мешканець штату Нью-Джерсі

Поліція США ідентифікувала чоловіка, який 12 серпня напав із ножем на британського письменника мусульмансько-індійського походження Салмана Рушді.

Як повідомляє Associated Press, на сцену, де Рушді готувався прочитати лекцію, прорвався 24-річний Хаді Матар із міста Фейрв’ю штат Нью-Джерсі.

Нападника було затримано на місці події. Його мотиви поки що невідомі.

75-річний Рушді був поранений ножем у шию та живіт. За словами його агента Ендрю Вайлі, госпіталізований письменник підключений до апарату ШВЛ, він має серйозні пошкодження печінки, руки, може втратити око.

Під час нападу постраждав також модератор лекції 73-річний Генрі Різ. Він отримав поранення обличчя.

ЗМІ оприлюднили фото та відео нападу на Рушді.