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Напад на письменника Рушді. Поліція назвала ім’я злочинця

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Напад на письменника Рушді. Поліція назвала ім’я злочинця
Нападника було затримано на місці події
Фото: AP/TAСС

Нападником виявився 24-річний мешканець штату Нью-Джерсі

Поліція США ідентифікувала чоловіка, який 12 серпня напав із ножем на британського письменника мусульмансько-індійського походження Салмана Рушді.

Як повідомляє Associated Press, на сцену, де Рушді готувався прочитати лекцію, прорвався 24-річний Хаді Матар із міста Фейрв’ю штат Нью-Джерсі.

Нападника було затримано на місці події. Його мотиви поки що невідомі.

75-річний Рушді був поранений ножем у шию та живіт. За словами його агента Ендрю Вайлі, госпіталізований письменник підключений до апарату ШВЛ, він має серйозні пошкодження печінки, руки, може втратити око.

Напад на письменника Рушді. Поліція назвала ім’я злочинця фото 1

Під час нападу постраждав також модератор лекції 73-річний Генрі Різ. Він отримав поранення обличчя.

Салман Рушді
Салман Рушді народився у 1947 році у Бомбеї. Його книга «Сатанинські вірші» заборонена в Ірані з 1988 року, оскільки багато мусульман вважають її наругою над релігією. За рік після її публікації тодішній лідер Ірану аятола Рухолла Хомейні видав фетву із закликом до смерті Рушді. Уряд Ірану давно дистанціювався від указу Хомейні, але настрої проти Рушді збереглися. 2012 року напівофіційний іранський релігійний фонд збільшив нагороду за Рушді з $2,8 млн до $3,3 млн. У 2007 році британська королева Єлизавета II надала поету рицарське звання за заслуги в галузі літератури. У липні 2008 року він отримав Букерівську премію за свій роман «Діти опівночі».

ЗМІ оприлюднили фото та відео нападу на Рушді.

Теги: напад США письменник Іран

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