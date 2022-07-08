ЗМІ опублікували кадри нападу на експрем'єра Японії (відео)

Лікарі виборюють життя Сіндзо Абе

Згідно з офіційними даними, колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе отримав вогнепальне поранення у праву частину шиї.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Агентство з управління пожежами та стихійними лихами Міністерства внутрішніх справ та зв’язку Японії. З місця замаху Абе забрала машина швидкої допомоги, потім на медичному гелікоптері його доставили до лікарні.

Телеканал NHK також опублікував відео замаху на Абе.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що країна «намагається осмислити цю складну ситуацію».

«Це вчинок, який не можна пробачити», – сказав він. За словами японського прем'єра, лікарі виборюють життя Абе. Він перебуває у критичному стані.

Нагадаємо, у Японії скоєно замах на колишнього прем’єра. Невідомий мінімум двічі вистрілив у нього з дробовика зі спини. Колишній лідер правлячої Ліберально-демократичної партії виступав у рамках кампанії з виборів до Палати радників, запланованих на неділю.

Повідомляється, що нападника затримано, його особа і мотиви поки що залишаються невідомими.