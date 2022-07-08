  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. ЗМІ опублікували кадри нападу на експрем'єра Японії (відео)
рус
    Політика

    ЗМІ опублікували кадри нападу на експрем'єра Японії (відео)

    Сіндзо Абе був поранений у&nbsp;шию - ЗМІ опублікували кадри нападу на експрем'єра Японії (відео)
    Сіндзо Абе був поранений у шию
    фото: Mandatory credit Kyodo via Reuters

    Лікарі виборюють життя Сіндзо Абе

    Згідно з офіційними даними, колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе отримав вогнепальне поранення у праву частину шиї.

    Про це повідомляє CNN з посиланням на Агентство з управління пожежами та стихійними лихами Міністерства внутрішніх справ та зв’язку Японії. З місця замаху Абе забрала машина швидкої допомоги, потім на медичному гелікоптері його доставили до лікарні.

    Телеканал NHK також опублікував відео замаху на Абе.

    Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що країна «намагається осмислити цю складну ситуацію».

    «Це вчинок, який не можна пробачити», – сказав він. За словами японського прем'єра, лікарі виборюють життя Абе. Він перебуває у критичному стані.

    Нагадаємо, у Японії скоєно замах на колишнього прем’єра. Невідомий мінімум двічі вистрілив у нього з дробовика зі спини. Колишній лідер правлячої Ліберально-демократичної партії виступав у рамках кампанії з виборів до Палати радників, запланованих на неділю.

    Повідомляється, що нападника затримано, його особа і мотиви поки що залишаються невідомими.

    Теги: росія окупанти ЗМІ війна Україна окупація Сіндзо Абе #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗМІ опублікували кадри нападу на експрем'єра Японії (відео)