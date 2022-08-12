Під час лекції поранено скандального письменника Салмана Рушді (відео)

У США під час літературного заходу напали на письменника Салмана Рушді

Рушді відомий як автор роману «Сатанинські вірші», за який його закликали вбити

Письменник Салман Рушді, чиєї смерті бажав Іран, зазнав нападу в США. Його поранено ножем у шию. Про це повідомляє ВВС з посиланням на поліцію Нью-Йорка.

Нападник накинувся на письменника, коли той вийшов на сцену заходу CHQ 2022, якраз перед своїм виступом.





Репортер Associated Press став свідком злочину: невідомий чоловік вискочив на сцену в Chautauqua Institution і почав бити Рушді кулаками та ножем.

When Salman Rushdie was stabbed in New York.#SalmanRushdie pic.twitter.com/ZUE8UlMxiU — Gaurav Agrawal (@GauravAgrawaal) August 12, 2022

У соцмережах розповсюджуються відео перших секунд після нападу на Рушді.





Рушді під час події впав, а зловмисника – затримали.

Нападника вже затримали. Інших деталей поліція не розкрила.

«Рушді на вертольоті доставлений в одну з найближчих клінік. Його стан невідомий», - зазначили в поліції.

Salman Rushdie was taken to the hospital by medical helicopter.

Author Salman Rushdie was stabbed after taking stage at a Chautauqua Institute event.



This man has been detained by police.-#NYPD#SalmanRushdie #Newyork pic.twitter.com/M2xt3nicbh — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) August 12, 2022

Роман письменника Сатанинські вірші, який вийшов 1988 року, викликав протести з боку мусульман, оскільки один із персонажів списаний з пророка Мухаммеда.



Іранський аятолла Хомейні в 1989 році публічно прокляв Рушді у своїй фетві і засудив його до страти, закликавши мусульман всього світу виконати вирок.



Письменник переховувався протягом багатьох років, а його покаяння не змогло переконати іранську владу скасувати фетву. За вбивство Рушді було призначено нагороду в $3 млн.



Рушді є лауреатом Букерівської премії 1981 року за роман Опівнічні діти.

До слова, у Бершаді за фактом стрілянини у багатоповерхівці поліцейські відкрили кримінальне провадження. У 48-річного місцевого жителя слідчі вилучили травматичний пістолет та набої до нього.