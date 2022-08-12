Під час лекції поранено скандального письменника Салмана Рушді (відео)
Рушді відомий як автор роману «Сатанинські вірші», за який його закликали вбити
Письменник Салман Рушді, чиєї смерті бажав Іран, зазнав нападу в США. Його поранено ножем у шию. Про це повідомляє ВВС з посиланням на поліцію Нью-Йорка.
Нападник накинувся на письменника, коли той вийшов на сцену заходу CHQ 2022, якраз перед своїм виступом.
#BREAKING : Full Video Of Salman Rushdie was attacked in New York with a knife.#バルス #Iran #NewYork #SalmanRushdie pic.twitter.com/K96mNQyWu3— Breaking World News (@world_Breaking2) August 12, 2022
Репортер Associated Press став свідком злочину: невідомий чоловік вискочив на сцену в Chautauqua Institution і почав бити Рушді кулаками та ножем.
When Salman Rushdie was stabbed in New York.#SalmanRushdie pic.twitter.com/ZUE8UlMxiU— Gaurav Agrawal (@GauravAgrawaal) August 12, 2022
У соцмережах розповсюджуються відео перших секунд після нападу на Рушді.
#SalmanRushdie just attacked onstage at @chq @NBCNews @ABC @cnnbrk pic.twitter.com/I1XT6AmkhK— Charles Savenor (@CharlieSavenor) August 12, 2022
Рушді під час події впав, а зловмисника – затримали.
Нападника вже затримали. Інших деталей поліція не розкрила.
«Рушді на вертольоті доставлений в одну з найближчих клінік. Його стан невідомий», - зазначили в поліції.
Salman Rushdie was taken to the hospital by medical helicopter.— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) August 12, 2022
Author Salman Rushdie was stabbed after taking stage at a Chautauqua Institute event.
This man has been detained by police.-#NYPD#SalmanRushdie #Newyork pic.twitter.com/M2xt3nicbh
Іранський аятолла Хомейні в 1989 році публічно прокляв Рушді у своїй фетві і засудив його до страти, закликавши мусульман всього світу виконати вирок.
Письменник переховувався протягом багатьох років, а його покаяння не змогло переконати іранську владу скасувати фетву. За вбивство Рушді було призначено нагороду в $3 млн.
Рушді є лауреатом Букерівської премії 1981 року за роман Опівнічні діти.
До слова, у Бершаді за фактом стрілянини у багатоповерхівці поліцейські відкрили кримінальне провадження. У 48-річного місцевого жителя слідчі вилучили травматичний пістолет та набої до нього.
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