Під час лекції поранено скандального письменника Салмана Рушді (відео)

Письменник Салман Рушді, чиєї смерті бажав Іран, зазнав нападу в США. Його поранено ножем у шию. Про це повідомляє ВВС з посиланням на поліцію Нью-Йорка.

Нападник накинувся на письменника, коли той вийшов на сцену заходу CHQ 2022, якраз перед своїм виступом.

#BREAKING : Full Video Of Salman Rushdie was attacked in New York with a knife. #バルス #Iran #NewYork #SalmanRushdie pic.twitter.com/K96mNQyWu3





Репортер Associated Press став свідком злочину: невідомий чоловік вискочив на сцену в Chautauqua Institution і почав бити Рушді кулаками та ножем.

When Salman Rushdie was stabbed in New York. #SalmanRushdie pic.twitter.com/ZUE8UlMxiU

У соцмережах розповсюджуються відео перших секунд після нападу на Рушді.





Рушді під час події впав, а зловмисника – затримали.

«Рушді на вертольоті доставлений в одну з найближчих клінік. Його стан невідомий», - зазначили в поліції.

Salman Rushdie was taken to the hospital by medical helicopter.

Author Salman Rushdie was stabbed after taking stage at a Chautauqua Institute event.



This man has been detained by police.-#NYPD#SalmanRushdie #Newyork pic.twitter.com/M2xt3nicbh