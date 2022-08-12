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Під час лекції поранено скандального письменника Салмана Рушді (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Під час лекції поранено скандального письменника Салмана Рушді (відео)
У США під час літературного заходу напали на письменника Салмана Рушді
фото: AP

Рушді відомий як автор роману «Сатанинські вірші», за який його закликали вбити

Письменник Салман Рушді, чиєї смерті бажав Іран, зазнав нападу в США. Його поранено ножем у шию. Про це повідомляє ВВС з посиланням на поліцію Нью-Йорка.

Нападник накинувся на письменника, коли той вийшов на сцену заходу  CHQ 2022, якраз перед своїм виступом.


 
Репортер Associated Press став свідком злочину: невідомий чоловік вискочив на сцену в Chautauqua Institution і почав бити Рушді кулаками та ножем.

У соцмережах розповсюджуються відео перших секунд після нападу на Рушді.


 
Рушді під час події впав, а зловмисника – затримали.

Нападника вже затримали. Інших деталей поліція не розкрила.

«Рушді на вертольоті доставлений в одну з найближчих клінік. Його стан невідомий», - зазначили в поліції. 

Роман письменника Сатанинські вірші, який вийшов 1988 року, викликав протести з боку мусульман, оскільки один із персонажів списаний з пророка Мухаммеда.
 
Іранський аятолла Хомейні в 1989 році публічно прокляв Рушді у своїй фетві і засудив його до страти, закликавши мусульман всього світу виконати вирок.
 
Письменник переховувався протягом багатьох років, а його покаяння не змогло переконати іранську владу скасувати фетву. За вбивство Рушді було призначено нагороду в $3 млн.
 
Рушді є лауреатом Букерівської премії 1981 року за роман Опівнічні діти.

До слова, у Бершаді за фактом стрілянини у багатоповерхівці поліцейські відкрили кримінальне провадження. У 48-річного місцевого жителя слідчі вилучили травматичний пістолет та набої до нього.

Теги: США напад

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