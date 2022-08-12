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Нападник вдарив ножем письменника Салмана Рудші просто під час виступу (фото, відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Нападник вдарив ножем письменника Салмана Рудші просто під час виступу (фото, відео)
Поет раніше отримував смертельні погрози за свою творчість
@marynewsom

На лауреата Букерівської премії напали на сцені 

У штаті Нью-Йорк невідомий скоїв напад на поета та лауреата Букерівської премії Салмана Рушді, якому раніше погрожували смертю за його збірку «Сатанинські вірші». Про це повідомляє BBC.

«Свідки кажуть, що бачили, як чоловік вибіг на сцену і вдарив пана Рушді», – пише видання. 

За наявними даними, 75-річний Рушді дістав ножове поранення у груди, інформує Associated Press.

Рушді мав виступити із промовою в північній частині штату Нью-Йорк, приблизно за 470 кілометрів від Нью-Йорка. Очевидці повідомляють, що йому надали допомогу просто на сцені.

Про нападника поки що нічого не відомо. За наявними даними, поліції вдалося затримати зловмисника.

Нападник вдарив ножем письменника Салмана Рудші просто під час виступу (фото, відео) фото 1

Салман Рушді народився у 1947 році у Бомбеї. Його книга «Сатанинські вірші» заборонена в Ірані з 1988 року, оскільки багато мусульман вважають її наругою над релігією. За рік після її публікації тодішній лідер Ірану аятола Рухолла Хомейні видав фетву із закликом до смерті Рушді. Уряд Ірану давно дистанціювався від указу Хомейні, але настрої проти Рушді збереглися. 2012 року напівофіційний іранський релігійний фонд збільшив нагороду за Рушді з $2,8 млн до $3,3 млн.

У 2007 році британська королева Єлизавета II надала поету рицарське звання за заслуги в галузі літератури. У липні 2008 року він отримав Букерівську премію за свій роман «Діти опівночі».

Салман Рушді
Лауреат Букерівської премії, автор збірки «Сатанинські вірші». В Ірані збірка є забороненою з 1988 року, оскільки багато мусульман вважають її блюзнірством над ісламом. 1989 року іранський аятола Хомейні видав релігійний указ (фетву), який закликав мусульман убити Рушді. 
Теги: письменник США

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