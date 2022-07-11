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  4. Автори мультфільму «Масяня» створили серію про напад Китаю на Росію (відео)
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    Політика

    Автори мультфільму «Масяня» створили серію про напад Китаю на Росію (відео)

    Автори мультфільму «Масяня» створили серію про напад Китаю на Росію (відео)
    фото: скріншот відео

    Сценаристи провели паралелі з нападом Росії на Україну

    Автори культового російського мультфільму «Масяня» створили серію про напад Китаю на РФ. Епізод, присвячений цій темі, називається «Санкт-Мариубург», з’явився в інтернеті.

    Через події, що відбуваються у мультфільмі, автори проводять паралелі з російсько-українською війною та використовують на інший манер російські пропагандистські наративи.

    Приміром, у виступі мультиплікаційного китайського лідера говориться про те, що ніяких росіян немає – це «суміш татар с угорцями, у них вся культура вкрадена, а мова – це понівечена українська».

    Нагадаємо, українці зрoбили мультфільм прo Катрусю і Марусю, для дітей, цим мультикoм мoжна легкo і зрoзумілo пoяснити, щo за страх сьoгoдні відбувається навкoлo.

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    Теги: росія окупанти війна українці напад мультфільм Україна окупація #stoprussia
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    Автори мультфільму «Масяня» створили серію про напад Китаю на Росію (відео)