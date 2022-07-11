Сценаристи провели паралелі з нападом Росії на Україну

Автори культового російського мультфільму «Масяня» створили серію про напад Китаю на РФ. Епізод, присвячений цій темі, називається «Санкт-Мариубург», з’явився в інтернеті.

Через події, що відбуваються у мультфільмі, автори проводять паралелі з російсько-українською війною та використовують на інший манер російські пропагандистські наративи.

Приміром, у виступі мультиплікаційного китайського лідера говориться про те, що ніяких росіян немає – це «суміш татар с угорцями, у них вся культура вкрадена, а мова – це понівечена українська».

Нагадаємо, українці зрoбили мультфільм прo Катрусю і Марусю, для дітей, цим мультикoм мoжна легкo і зрoзумілo пoяснити, щo за страх сьoгoдні відбувається навкoлo.