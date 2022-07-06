Стрілянина на параді до Дня незалежності в Іллінойсі: нападникові «світить» довічне

Прокуратура наполягає на найвищій мірі покарання

Окружна прокуратура в штаті Іллінойс висунула підозрюваному в смертельній стрілянині на параді в місті Гайденд Парк звинувачення, які загрожують йому найвищою мірою покарання – довічним ув’язненням. Про це, як повідомляє CNN, заявив у вівторок прокурор округу Ерік Райнхарт.

«Підозрюваному у стрілянині Роберту Крімо висунуті звинувачення по семи пунктах у вбивстві першого ступеня», – цитує телеканал представника органів правопорядку.

Якщо Крімо буде визнано винним за цими звинуваченнями, це призведе до обов'язкового довічного ув'язнення без можливості умовно-дострокового звільнення, додав прокурор. Він зазначив, що в середу сторона обвинувачення проситиме суддю тримати Кримо під вартою «без можливості внесення застави».

Водночас, Райнхарт зазначив, що очікується висунення десятків нових звинувачень, пов’язаних із кожним постраждалим від стрілянини.

«У залі суду ми домагатимемося максимального покарання для цього злочинця», – наголосив Райнхарт.

За словами правоохоронців, він планував свій напад заздалегідь та мав для цього потужну зброю.

Нагадаємо, 4 липня у США сталася стрілянина на параді до Дня незалежності: шестеро загиблих (відео).

Повідомляється, що в результаті стрілянини ще 16 людей отримали поранення.

За даними місцевих ЗМІ, озброєний злочинець відкрив вогонь через 10 хвилин після початку параду

Після стрілянини в передмісті Чикаго, жертвами якої стали шестеро людей, президент США Джо Байден виступив із заявою. Американський лідер пообіцяв не здаватися у боротьбі з «епідемією збройного насильства».

Згодом з'явилося відео теракту.

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