Новий начальник Генштабу розповів, як змінюватиме Збройні сили
-
Розсилка
Хомчак планує оцінити готовність відомства та місцевої влади до територіальної оборони державиНовий начальник Генерального штабу Руслан Хомчак розповів, які завдання і напрямки роботи є пріоритетними для зміни роботи Збройних сил України.
Про це він розповів під час церемонії представлення керівному складу Міністерства оборони та ЗСУ, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ на сторінці у Facebook.
За його словами, головним завданням є збереження життя і здоров'я особового складу. Крім того, Хомчак визначив основні напрямки діяльності ЗСУ.
Так, Хомчак має намір припинити застосування принципів ручного управління, «суцільну показуху і видавання бажаного за дійсне», зупинити «корупційні прояви» і «усунути наявні корупційні ризики».
Також він вважає за необхідне провести інвентаризацію майна і прийняти рішення щодо втрат, недостач і чиновників, які допустили правопорушення і розкрадання; забезпечити підготовку військ за стандартами НАТО та розробити систему військово-патріотичного виховання;
Також Хомчак планує оцінити готовність відомства та місцевої влади до територіальної оборони держави. Зокрема, мова йде про забезпечення безпеки арсеналів, баз і складів.
Він також заявив, що армія буде піднімати рівень індивідуальної підготовки військовослужбовців, органів військового управління та штабів. У ЗСУ планують проаналізувати стан власного забезпечення і внести корективи з урахуванням потреб військових; налагодити системну роботу з громадськими та волонтерськими організаціями, залучити громадянське суспільство до реформ.
Раніше повідомлялося, що міністр оборони Степан Полторак офіційно представив нового начальника Генштабу.
Як відомо, 21 травня, у день інавгурації, шостий президент Володимир Зеленський назначив нового начальника Генштабу.
Руслан Хомчак закінчив Московське військове командне училище. Проходив службу в НДР, а потім в Білоруському Червонопрапорному військовому окрузі. Президент Віктор Янукович у 2011 році присвоїв Хомчаку звання генерал-майора, а у 2013 році - генерал-лейтенанта.
Генерал Хомчак відомий тим, що керував сумнозвісною операцію в Іловайську. Власне генерал Хомчак приймав участь у нараді в Дніпропетровській ОДА з Генадієм Корбаном, Семеном Семенченком та Андрієм Білецьким. Тоді розроблявся план операції звільнення Іловайська.
За цю операцію добробати критикують Хомчака.
Джерело: Інформатор