У НАТО вважають, що цей рік буде вирішальним для України



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Голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков Фото: Укрінформ

В Альянсі наголосили, що Україна має й надалі здійснювати реформи в оборонному секторі

Україна має зосередитись на «повній реалізації закону «Про національну безпеку» та подальшому вторинному законодавстві.

Про це заявив голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков під час VI зустрічі парламентсько-громадської реформи у Києві, повідомляє «Укрінформ».

«З точки зору НАТО ухвалення закону про національну безпеку у червні 2018 року було ключовим кроком для наближення України до євроатлантичних стандартів та принципів. Ми закликаємо Україну зосередити увагу на повній реалізації цього закону - включно з вчасним впровадженням і реалізацією подальшого вторинного законодавства», - заявив він.

Вінніков зауважив, що підтримка реформи оборонного і безпекового сектору є однією з основних цілей комплексного пакета підтримки з боку НАТО, який було ухвалено керівниками країн та урядів-членів НАТО у 2016 році.

Він також зазначив, що за останні 5 років для радників НАТО «стратегічним акцентом» було надання підтримки й допомоги інституціям у розробці і реалізації стратегічних документів.

«Я впевнений, що рік буде вирішальним для України - включно із оборонним та безпековим сектором, це буде нова сторінка в історії України. Але важливо, щоб країна не втратила цей імпульс реформ, цей рух в реформуванні, адже НАТО підтримує його і ці активні процеси», - додав голова представництва НАТО в Україні.