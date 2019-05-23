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    У НАТО вважають, що цей рік буде вирішальним для України

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    Голова представництва&nbsp;НАТО&nbsp;в Україні Александер Вінніков - У НАТО вважають, що цей рік буде вирішальним для України
    Голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков
    Фото: Укрінформ

    В Альянсі наголосили, що Україна має й надалі здійснювати реформи в оборонному секторі

    Україна має зосередитись на «повній реалізації закону «Про національну безпеку» та подальшому вторинному законодавстві.

    Про це заявив голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков під час VI зустрічі парламентсько-громадської реформи у Києві, повідомляє «Укрінформ».

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    «З точки зору НАТО ухвалення закону про національну безпеку у червні 2018 року було ключовим кроком для наближення України до євроатлантичних стандартів та принципів. Ми закликаємо Україну зосередити увагу на повній реалізації цього закону - включно з вчасним впровадженням і реалізацією подальшого вторинного законодавства», - заявив він.

    Вінніков зауважив, що підтримка реформи оборонного і безпекового сектору є однією з основних цілей комплексного пакета підтримки з боку НАТО, який було ухвалено керівниками країн та урядів-членів НАТО у 2016 році.

    Він також зазначив, що за останні 5 років для радників НАТО «стратегічним акцентом» було надання підтримки й допомоги інституціям у розробці і реалізації стратегічних документів.

    «Я впевнений, що рік буде вирішальним для України - включно із оборонним та безпековим сектором, це буде нова сторінка в історії України. Але важливо, щоб країна не втратила цей імпульс реформ, цей рух в реформуванні, адже НАТО підтримує його і ці активні процеси», - додав голова представництва НАТО в Україні.

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