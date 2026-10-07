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Невідомі перетнули кордон Латвії з боку Білорусі та влаштували диверсію

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Невідомі перетнули кордон Латвії з боку Білорусі та влаштували диверсію
Латвія заявила про диверсію на кордоні з Білоруссю
фото: Latvijasarmija

За кілька годин до інциденту озброєні люди погрожували латвійським військовим та силою гнали до кордону понад 20 мігрантів

Невідомі люди в масках проникли з боку Білорусі на територію Латвії та пошкодили прикордонну інфраструктуру. Зловмисники вивели з ладу розподільний електрощит і викрали камери відеоспостереження, після чого повернулися на білоруську територію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Латвії Яніса Домбраву.

За словами міністра, невідомі перетнули державний кордон та цілеспрямовано пошкодили обладнання, яке використовується для контролю за прикордонною територією.

Зловмисники вивели з ладу розподільну шафу та викрали камери відеоспостереження. Після цього вони залишили територію Латвії та повернулися до Білорусі ще до прибуття латвійського прикордонного наряду.

Інциденту передувала інша провокація на цій самій ділянці кордону. За кілька годин до диверсії озброєні люди з білоруського боку відкрито погрожували військовослужбовцям Національних збройних сил Латвії.

Водночас вони силою гнали у напрямку латвійського кордону групу з понад 20 нелегальних мігрантів. «На відміну від багатьох попередніх випадків, цього разу провокація була особливо демонстративною та агресивною», – наголосив Домбрава.

За словами міністра, проникнення невідомих на територію країни та пошкодження обладнання розглядається як цілеспрямований напад на прикордонну інфраструктуру.

Водночас латвійська сторона не повідомляла, ким саме були озброєні люди та учасники диверсії. Відомо лише, що вони діяли з боку Білорусі, а після пошкодження обладнання повернулися на її територію.

Ситуація на латвійсько-білоруському кордоні залишається напруженою протягом останніх місяців. Латвійські силовики неодноразово повідомляли про спроби груп нелегальних мігрантів потрапити до країни з території Білорусі.

Нагадаємо, у серпні ситуація на кордоні знову загострилася. 11 серпня латвійські прикордонники виявили поблизу білоруського кордону підземний тунель. Ним до країни намагалася потрапити група з 15 людей.

Крім того, 15 вересня в Білорусі розпочалися військові навчання поблизу кордонів держав Європейського Союзу. Тієї ж ночі російський безпілотник залетів із території Білорусі до повітряного простору Литви.

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Теги: Латвія Білорусь диверсія

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