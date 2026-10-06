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Озброєні супровідники нелегалів погрожували латвійським військовим на кордоні з Білоруссю

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Озброєні супровідники нелегалів погрожували латвійським військовим на кордоні з Білоруссю
На кордоні Латвії та Білорусі сталося загострення безпекової ситуації
фото: НАФ

Після спроб провести нелегалів невідомі особи в масках таємно вдерлися на латвійську територію

Міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава повідомив про зупинку спроби незаконного перетину державного кордону групою з двох десятків нелегальних мігрантів. Про це пише «Главком».

Перехід організували озброєні супровідники з білоруського боку, які не лише примушували іноземців рухатися вбік Латвії, а й висловлювали прямі погрози латвійським військовослужбовцям.

Невдовзі після першого інциденту невідомі особи в масках таємно вдерлися на латвійську територію. Вони вивели з ладу розподільний щит та викрали встановлені камери спостереження, після чого встигли втекти назад до Білорусі ще до прибуття додаткових сил прикордонної варти.

Раніше повідомлялося, що литовські прикордонники затримали 35 чоловіків, які перетнули кордон із Білоруссю у Варенському районі на півдні країни. Для пошуку залучили гелікоптер, службових собак і спецпідрозділ «Ковас». 

Ввечері 1 жовтня система відеоспостереження зафіксувала, що поблизу села Катра на литовський бік зі сторони Білорусі перейшли 35 людей. Місцевість належить до Чепкельського заповідника.

Як відомо, 6 травня у Варенському районі затримали 18 нелегалів, які вийшли з тунелю, прокопаного під прикордонним парканом. Поблизу місця події зупинили автомобіль із двома громадянами України: за попередньою версією, вони могли приїхати, щоб забрати сімох нелегалів. 26 травня прикордонники не впустили ще 38 людей (36 чоловіків і двох жінок), які пробралися до країни підземним ходом із Білорусі. У липні литовці разом із польськими фахівцями виявили ще один тунель діаметром близько метра, який на той момент не мав виходу на литовську територію.

Нагадаємо, у лютому польські прикордонники повідомили про чотири тунелі під кордоном із Білоруссю, які виявили у 2025 році. Як писав «Главком», найбільшим із них, біля села Наревка, скористалися близько 180 мігрантів.

Теги: прикордонники кордон Латвія Білорусь

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Озброєні супровідники нелегалів погрожували латвійським військовим на кордоні з Білоруссю
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