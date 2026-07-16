Латвійська розвідка: Росія може посилити провокації проти балтійських країн

Кремль намагається провокувати НАТО саботажами та гібридними атаками

Президент Латвії Едґар Рінкевич попередив, що Росія може посилити провокації проти балтійських країн, заявивши, що Москва може спробувати перевірити рішучість НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал LRT.

«Ми повинні бути надзвичайно готові до етапу війни в Україні, де Росія більше не здобуватиме перемог і не зможе просуватися на полі бою. Навіть без повної перемоги України Росія може опосередковано перевірити статтю 5 та механізми реагування на рівні НАТО та Європейського Союзу», — сказав він під час свого візиту до Вільнюса.

Рінкевич сказав, що служби безпеки Латвії в регіоні все частіше затримують людей, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії та Білорусі або співпраці з ними.

«Вони справді випробовують нашу готовність та пильність. Ми повинні бути готові реагувати на нові загрози. Наступні кілька місяців, або навіть наступні 12 місяців, будуть вирішальними для безпеки Балтії. Ми вже спостерігаємо гібридні операції, які тривають кілька років», – додав Рінкевич.

Водночас презиеднт Литви Гітанас Науседа заявив, що хоча Росія наразі не здатна розпочати масштабне військове вторгнення до країн НАТО, вона може готувати більш обмежені операції, здатні пошкодити критичну інфраструктуру. Він закликав литовців «не заколисувати літній настрій і не думати, що війна відбувається десь далеко».

Нагадаємо, раніше у Латвії найближчим часом розмістять додаткові системи протиповітряної оборони, радари та засоби перехоплення на східному напрямку. Таке рішення ухвалили після засідання Військової ради та зустрічі з представниками прикордонних регіонів на тлі посилення безпекових викликів у регіоні.

До цього президент України Володимир Зеленський в Естонії підписав угоду Drone Deal з новим прем’єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом. Глава держави також поінформував очільника латвійського уряду про потреби для української ППО.