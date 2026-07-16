Головна Світ Політика
search button user button menu button

Латвійська розвідка: Росія може посилити провокації проти балтійських країн

Ілля Рябінін
glavcom.ua
Ілля Рябінін
google social img telegram social img facebook social img
Латвійська розвідка: Росія може посилити провокації проти балтійських країн

Кремль намагається провокувати НАТО саботажами та гібридними атаками

Президент Латвії Едґар Рінкевич попередив, що Росія може посилити провокації проти балтійських країн, заявивши, що Москва може спробувати перевірити рішучість НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал LRT

«Ми повинні бути надзвичайно готові до етапу війни в Україні, де Росія більше не здобуватиме перемог і не зможе просуватися на полі бою. Навіть без повної перемоги України Росія може опосередковано перевірити статтю 5 та механізми реагування на рівні НАТО та Європейського Союзу», — сказав він під час свого візиту до Вільнюса. 

Рінкевич сказав, що служби безпеки Латвії в регіоні все частіше затримують людей, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії та Білорусі або співпраці з ними.

«Вони справді випробовують нашу готовність та пильність. Ми повинні бути готові реагувати на нові загрози. Наступні кілька місяців, або навіть наступні 12 місяців, будуть вирішальними для безпеки Балтії. Ми вже спостерігаємо гібридні операції, які тривають кілька років», – додав Рінкевич.

Водночас презиеднт Литви Гітанас Науседа заявив, що хоча Росія наразі не здатна розпочати масштабне військове вторгнення до країн НАТО, вона може готувати більш обмежені операції, здатні пошкодити критичну інфраструктуру. Він закликав литовців «не заколисувати літній настрій і не думати, що війна відбувається десь далеко».

Нагадаємо, раніше у Латвії найближчим часом розмістять додаткові системи протиповітряної оборони, радари та засоби перехоплення на східному напрямку. Таке рішення ухвалили після засідання Військової ради та зустрічі з представниками прикордонних регіонів на тлі посилення безпекових викликів у регіоні.

До цього президент України Володимир Зеленський в Естонії підписав угоду Drone Deal з новим прем’єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом. Глава держави також поінформував очільника латвійського уряду про потреби для української ППО.

Теги: розвідка росія НАТО Латвія Едґар Ринкевич

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

НПЗ розташований за 2, 5 тис. км від кордону з Україною
З'явилося відео моменту удару по Омському НПЗ
6 липня, 17:18
Euroclear відповів на претензії Росії судовим позовом
Найбільший зберігач активів РФ подав до суду на Центробанк Росії
30 червня, 18:37
Російський безпілотник спричинив пожежу в будівлі Запорізької ОДА
Російський дрон пошкодив будівлю Запорізької ОДА
29 червня, 19:10
Військові висміяли заяву Путіна про «оточення» ЗСУ в Старому Осколі
Військові висміяли заяву Путіна про «оточення» ЗСУ в Старому Осколі
29 червня, 12:27
Російські туристи та військові масово залишають Крим через удари України
Острів Крим. Що далі?
27 червня, 16:01
Фермери РФ попередили про ризик втрати частини врожаю
Російські фермери поскаржилися на критичну нестачу пального
22 червня, 07:43
Наслідки ворожого удару по Дніпру
Росія вдарила по Дніпру: є загиблий, пошкоджено підприємство
18 червня, 13:22
Москву після атаки дронів затягнуло димом так, що в місті буквально настала ніч
«Москва таки ляже». Мадяр прокоментував атаку на російську столицю
18 червня, 10:57
Білоруський і російський диктатори
Путін слабшає – Лукашенко нервує
17 червня, 16:28

Політика

Латвійська розвідка: Росія може посилити провокації проти балтійських країн
Латвійська розвідка: Росія може посилити провокації проти балтійських країн
Азовське море стало для Росії другою Ормузькою протокою, – CNN
Азовське море стало для Росії другою Ормузькою протокою, – CNN
Дрони перетворили Україну на супердержаву в Європі – Atlantic Council
Дрони перетворили Україну на супердержаву в Європі – Atlantic Council
Безпілотники атакували стратегічний аеродром в Енгельсі
Безпілотники атакували стратегічний аеродром в Енгельсі
Окупаційна влада обмежила мобільний зв'язок в Криму
Окупаційна влада обмежила мобільний зв'язок в Криму
Брюссель назвав умову для другого кластера переговорів з Україною
Брюссель назвав умову для другого кластера переговорів з Україною

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
179K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 липня 2026
96K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
57K
Кремль відреагував на заяву Трампа про закриття неба над Україною

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua