У Латвії виявлено таємний тунель із Білорусі

15 людей, яких затримали біля тунелю, затримали та повернули на територію Білорусі

Премʼєр-міністр Латвії заявив, що прикордонна територія країни використовується для гібридної війни Росії через Білорусь

У Латвії прикордонники виявили 15 людей, які намагалися незаконно потрапити до країни через підземний тунель з Білоруссю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

Це сталося 10 серпня на території Силенського відділення прикордонної охорони. Після того як прикордонники та поліцейські виявили мігрантів, за 10 м від огорожі вони також знайшли тунель.

фото: Державна прикордонна служба Латвії

Державна прикордонна служба наголошує, що це перший випадок, коли для незаконного перетину кордону Латвії використовувався тунель. Саме в цьому місці раніше не виявлялося ознак порушення кордону і не відбувалося затримань осіб, які незаконно перетнули державний кордон.

15 людей, яких затримали біля тунелю, затримали та повернули на територію Білорусі. Премʼєр-міністр Латвії Андріс Кулбергс, коментуючи інцидент, заявив, що прикордонна територія Латвії використовується для гібридної війни Росії через Білорусь.

Раніше литовські прикордонники виявили підземний тунель, який веде з Білорусі. За попередньою версією, його могли готувати для незаконного переправлення мігрантів через державний кордон.