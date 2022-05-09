Невизнана Південна Осетія може отримати нового «президента»

Чинний «президент» Анатолій Бібілов начебто програє

Кандидат у «президенти» невизнаної Південної Осетії Алан Гаглоєв, за даними місцевого ЦВК, лідирує у другому турі виборів. Напередодні він оголосив себе переможцем виборів 8 травня, повідомляє «Кавказский узел».

8 травня у невизнаній Південній Осетії пройшло голосування у другому турі президентських виборів. Явка виборців становила 68,2%.

У другий тур вийшли лідер партії «Нихас» Алан Гаглоєв, який набрав у першому турі 10 квітня 38,55% голосів, і чинний «президент» Анатолій Бібілов (34,95% голосів у першому турі).

Після того, як ЦВК опрацював понад 85% протоколів, Гаглоєв лідирує у другому турі виборів «президента» Південної Осетії з 53,67%, передає російське агентство «РИА Новости».

Гаглоєв заявив про свою перемогу на головній площі Цхінвала. Він сказав, що він набрав 5056 голосів виборців у той час, як за Бібілова проголосували 3120 людей.

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує проведення Росією фейкових президентських виборів на окупованій території Цхінвальського регіону/Південної Осетії в Грузії 10 квітня. Зовнішньополітичне відомство підкреслило, що незаконні «вибори» мають на меті легітимізувати окупацію частини суверенної території Грузії з боку РФ і суперечать міжнародному праву та не мають жодних правових наслідків.

Південна Осетія та Абхазія непідконтрольні уряду Грузії з 1991 і 1992 року відповідно. В результаті російсько-грузинської п'ятиденної війни 2008 року Росія завершила окупацію Абхазії та Південної Осетії й визнала утворення на цих територіях самопроголошених «республіки». Уряд в Тбілісі у відповідь розірвав дипломатичні відносини з Москвою, а Південну Осетію та Абхазію оголосив «окупованими територіями». У документах ООН ці райони розглядаються як невіддільна територія Грузії.