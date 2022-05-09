«Херсон – це Україна»: в окупованому місті з'явився патріотичний білборд

Рекламна конструкція з патріотичним написом була помічена на в'їзді до мікрорайону Корабел

Українці чинять опір окупантам

Жителі окупованого росіянами Херсона продовжують чинити опір загарбнику. Нещодавно у місті з'явився патріотичний білборд із написом «Херсон – це Україна».

Фото оприлюднило видання «НикВести» і пише, що світлину надіслали місцеві жителі.

Рекламна конструкція з патріотичним написом була помічена на в'їзді до мікрорайону Корабел. Невідомо як давно її розмістили, але цей білборд у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні нагадує всім херсонцям, що це українське місто і так буде завжди.

Нагадаємо, що окупаційні формування РФ у Херсоні захопили міську владу та призначили мером колаборанта. «Головою ОДА» сказали бути колишньому меру міста Володимиру Сальдо, який привітав загарбників радянським полотнищем.

Як повідомлялося, в окупованому Херсоні рашисти почали відбирати квартири.

Також рашисти примушують підприємців Херсонщини отримувати «тимчасові дозволи» на роботу.

Нагадаємо, перший заступник голови комітету Державної думи Російської Федерації з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що на Херсонщині має пройти так званий референдум про незалежність або приєднання до Росії, щоб жителі змогли вирішити подальшу долю регіону.

За даними розвідки міноборони Великої Британії, Росія прагне встановити тривалий контроль над Херсоном, щоб підтримувати звідти свої вторгнення та підвищити безпеку свого контролю над Кримом.