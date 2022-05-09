Путін показав свою слабкість і розгубленість
Росія буде знищена ще за нашого життя
Як я і прогнозував, ніякої війни, мобілізації, чи чогось такого пуйло не оголосив.
Не оголосив навіть приєднання лугандону чи якихось референдумів – що було набагато більш очікувано.
Беззубе, виправдальне бекання втомленого, розчарованого сцикливого недонациста. Який вже розуміє, що просрав. І тому тільки й може, що знову розказувати про те як агресивний блок НАТО готувався до нападу. І має тупість апелювати до пам'яті Сидора Ковпака, нащадки якого аннігілювали рашистів недавно на тій-таки Сумщині та Чернігівщині.
В цілому ж, нас очікує війна на виснаження. Ціллю якої для Кремля є таки схилити нас до якогось Мінську-3. Паралельно знищуючи нашу економіку. Ні на що більше вони вже не здатні.
Що ніяк не означає, що війна припиняється. Крові і смерті буде ще дуже багато. М'ясо ж у рашки ще є. Як і старе залізо.
Але сьогодні пуйло показало свою слабкість і розгубленість. І це помітив весь світ.
Рашка буде знищена ще за нашого життя.
Джерело: блог Богдана Буткевича