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    Думки вголос

    Путін показав свою слабкість і розгубленість

    В цілому ж, нас очікує війна на виснаження - Путін показав свою слабкість і розгубленість
    В цілому ж, нас очікує війна на виснаження
    скріншот з трансляції

    Росія буде знищена ще за нашого життя

    Як я і прогнозував, ніякої війни, мобілізації, чи чогось такого пуйло не оголосив.

    Не оголосив навіть приєднання лугандону чи якихось референдумів – що було набагато більш очікувано.

    Беззубе, виправдальне бекання втомленого, розчарованого сцикливого недонациста. Який вже розуміє, що просрав. І тому тільки й може, що знову розказувати про те як агресивний блок НАТО готувався до нападу. І має тупість апелювати до пам'яті Сидора Ковпака, нащадки якого аннігілювали рашистів недавно на тій-таки Сумщині та Чернігівщині.

    В цілому ж, нас очікує війна на виснаження. Ціллю якої для Кремля є таки схилити нас до якогось Мінську-3. Паралельно знищуючи нашу економіку. Ні на що більше вони вже не здатні.

    Що ніяк не означає, що війна припиняється. Крові і смерті буде ще дуже багато. М'ясо ж у рашки ще є. Як і старе залізо.

    Але сьогодні пуйло показало свою слабкість і розгубленість. І це помітив весь світ.

    Рашка буде знищена ще за нашого життя.

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    Джерело: блог Богдана Буткевича

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    Теги: росія окупанти НАТО війна путін парад Україна окупація #stoprussia
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    Путін показав свою слабкість і розгубленість