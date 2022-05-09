Путін показав свою слабкість і розгубленість

В цілому ж, нас очікує війна на виснаження

Росія буде знищена ще за нашого життя

Як я і прогнозував, ніякої війни, мобілізації, чи чогось такого пуйло не оголосив.

Не оголосив навіть приєднання лугандону чи якихось референдумів – що було набагато більш очікувано.

Беззубе, виправдальне бекання втомленого, розчарованого сцикливого недонациста. Який вже розуміє, що просрав. І тому тільки й може, що знову розказувати про те як агресивний блок НАТО готувався до нападу. І має тупість апелювати до пам'яті Сидора Ковпака, нащадки якого аннігілювали рашистів недавно на тій-таки Сумщині та Чернігівщині.

В цілому ж, нас очікує війна на виснаження. Ціллю якої для Кремля є таки схилити нас до якогось Мінську-3. Паралельно знищуючи нашу економіку. Ні на що більше вони вже не здатні.

Що ніяк не означає, що війна припиняється. Крові і смерті буде ще дуже багато. М'ясо ж у рашки ще є. Як і старе залізо.

Але сьогодні пуйло показало свою слабкість і розгубленість. І це помітив весь світ.

Рашка буде знищена ще за нашого життя.

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Джерело: блог Богдана Буткевича

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