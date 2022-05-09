«Ленін перед смертю». Як Путін парад дивився (фото, відео)

Вигляд президента Росії на Красній площі викликав іронічну реакцію у соцмережах

Володимир Путін після виступу на урочистостях, присвячених черговій річниці завершенню Другої світової війни у Європі, зайняв своє місце на трибуні – де відверто нудьгував під час проходження військ.

Судячи з виразу обличчя, президента Росії мало цікавило мілітарне видовище, підготовлене організаторами параду.

Вигляд Путіна не залишився непоміченим користувачами соцмереж, які назвали хазяїна Кремля сумним.

Что-то Путин грустный сидит на параде — Refoldermann (@refoldermann) May 9, 2022

На параде 9 мая путин символично занял очередь на тот свет pic.twitter.com/3qzY7wHez7 — Viktor (@futuredays3) May 9, 2022

Вираз обличчя та пози президента РФ нагадали першого комуністичного правителя Росії Володимира Леніна. Зокрема той у останні роки життя також прикривав ноги ковдрою.

Нагадаємо, що у своїй промові більшість часу Путін говорив не про Другу світову війну, а про нинішню агресію проти України, виправдовуючись і прикриваючись «агресивними планами НАТО».

Жодного успіху своєї окупаційної армії, навіть «звільнення Маріуполя», про яке йому доповів ще 21 квітня міністр оборони Сергій Шойгу, Путін не згадав.