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    «Ленін перед смертю». Як Путін парад дивився (фото, відео)

    «Ленін перед смертю». Як Путін парад дивився (фото, відео)

    Вигляд президента Росії на Красній площі викликав іронічну реакцію у соцмережах

    Володимир Путін після виступу на урочистостях, присвячених черговій річниці завершенню Другої світової війни у Європі, зайняв своє місце на трибуні – де відверто нудьгував під час проходження військ.

    Судячи з виразу обличчя, президента Росії мало цікавило мілітарне видовище, підготовлене організаторами параду.

    Вигляд Путіна не залишився непоміченим користувачами соцмереж, які назвали хазяїна Кремля сумним.

    Вираз обличчя та пози президента РФ нагадали першого комуністичного правителя Росії Володимира Леніна. Зокрема той у останні роки життя також прикривав ноги ковдрою.

    Нагадаємо, що у своїй промові більшість часу Путін говорив не про Другу світову війну, а про нинішню агресію проти України, виправдовуючись і прикриваючись «агресивними планами НАТО».

    Жодного успіху своєї окупаційної армії, навіть «звільнення Маріуполя», про яке йому доповів ще 21 квітня міністр оборони Сергій Шойгу, Путін не згадав.

    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    «Ленін перед смертю». Як Путін парад дивився (фото, відео)