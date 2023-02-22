Незалежність регіонів РФ: в онлайн-референдумі вже взяло участь понад 3 млн респондентів

Сайт доступний на території РФ через сервіс VPN

15 лютого стартувало Національне онлайн-опитування про самовизначення п'яти регіонів Російської Федерації – Кенігсбергу, Інгрії, Уралу, Сибіру та Кубані. Голосування проходить на онлайн-платформі. Станом на 22 лютого уже проголосувало понад 3 358 тис. людей. Із них майже 160 тис. проживають за межами РФ.

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Попри заборону цього сайту Роскомнадзором, сайт доступний на території РФ через сервіс VPN, а також на територіях європейських держав. Ініціатива проведення онлайн-референдуму належить активістам з цих регіонів, які розуміють неможливість за нинішньої влади провести плебісцит на території РФ.

«Ми оголошуємо початок процесу відділення від Москви і про перші референдуми вільних людей, які населяють Кенігсберг, Інгрію, Сибір, Урал і Кубань, про суверенітети наших держав... Прийшов час реальних змін. Ми звертаємось до земляків з проханням взяти участь у референдумах і сказати своє тверде «так» незалежним Кенігсбергу, Інгрії, Уралу, Сибіру та Кубані», – заявили члени ініціативних груп під час проведення «Форуму ПостРосії» у приміщенні Європарламенту у Брюсселі увечері 30 січня.

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Очікуються, що онлайн-референдум буде проводитись два тижні. 3 березня організатори оголосять його результати.

Щоб проголосувати, треба зробити наступні кроки:

Зареєструйте пошту на сервері, який не підконтрольний центральній російській владі. Ця скринька буде потрібна для реєстрації в сервісі, який допоможе обходити блокування Роскомнадзора.

Створіть обліковий запис на сайті AtlasVPN.

Завантажте додаток.

Щоб розпочати роботу з Atlas VPN, перейдіть на сторінку завантаження та натисніть «Завантажити безкоштовно». Ця кнопка почне завантаження інсталяційного пакета Windows. Після завершення завантаження знайдіть інсталяційний пакет у папці «Завантаження» та двічі клацніть його. Встановлення Atlas VPN відбувається автоматично, і після завершення програми буде запущено.

Щоб розпочати роботу з Atlas VPN, перейдіть на сторінку завантаження та натисніть «Завантажити безкоштовно». Ця кнопка почне завантаження інсталяційного пакета Windows. Після завершення завантаження знайдіть інсталяційний пакет у папці «Завантаження» та двічі клацніть його. Встановлення Atlas VPN відбувається автоматично, і після завершення програми буде запущено. Увійдіть в програму. Ви можете увійти до свого облікового запису, запустивши програму та натиснувши «Вже є обліковий запис?». Увійти», де ви побачите область для введення електронної пошти.

Після введення адреси електронної пошти та натискання кнопки «Увійти», отримайте електронний лист із підтвердженням та кнопкою «Підтвердити вхід», яку вам потрібно буде натиснути, щоб завершити процес входу. Як тільки ви натиснете кнопку, вас перенаправлять на нову сторінку з проханням дозволити відкриття Atlas VPN.

Натисніть «Дозволити» та натисніть «ОК» у додатку, таким чином ви автоматично увійдете до свого облікового запису.

Після підключення до VPN-сервера статус підключення у вашій програмі зміниться на «Захищено». Сервер, до якого ви підключилися, буде відображатися вгорі в розділі «Поточне підключення».

У вікні «Пошук» введіть адресу сайту referendum2023.site

Оберіть регіон, у якому ви мешкаєте, та натисніть «Проголосувати».

Щоб відключитися від сервера, натисніть кнопку «Швидке підключення» ще раз.

Як повідомлялося, Роскомнадзор заблокував сайт онлайн-референдумів у Росії. Нагадаємо, що нещодавно депутат Верховної Ради Олег Дунда (фракція «Слуга народу») заявив, що Україна зможе допомогти з проведенням електронних референдумів на окремих територіях Російської Федерації, які можуть претендувати на відмежування від РФ.

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