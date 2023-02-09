Роскомнадзор заблокував сайт онлайн-референдумів у Росії

Початок онлайн-референдумів намічено на 16 лютого

Сайт онлайн-референдумів щодо відокремлення від Росії різних регіонів заблоковано. Відповішне рішення ухвалив Роскомнадзор.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ресурс був запущений у рамках Форуму вільних народів Росії.

Онлайн-референдуми за незалежність від Російської Федерації планують провести Кенігсберг, Інгрія, Урал, Сибір та Кубань. Початок онлайн-референдумів намічено на 16 лютого, вони триватимуть, за словами організаторів, два тижні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми оголошуємо початок процесу відділення від Москви і про перші референдуми вільних людей, які населяють Кенігсберг, Інгрію, Сибір, Урал і Кубань, про суверенітети наших держав... Прийшов час реальних змін. Ми звертаємось до земляків з проханням взяти участь у референдумах і сказати своє тверде «так» незалежним Кенігсбергу, Інгрії, Уралу, Сибіру та Кубані», – заявили члени ініціативних груп під час проведення «Форуму ПостРосії» у приміщенні Європарламенту у Брюсселі увечері 30 січня.

Раніше повідомлялося, що шість корінних народів Росії створюють Лігу вільних націй – політичну платформу з метою деколонізації народів РФ та набуття її суб’єктами реального суверенітету. Представники шести національних рухів виступили з публічною заявою.