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Роскомнадзор заблокував сайт онлайн-референдумів у Росії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Роскомнадзор заблокував сайт онлайн-референдумів у Росії
фото ілюстративне

Початок онлайн-референдумів намічено на 16 лютого

Сайт онлайн-референдумів щодо відокремлення від Росії різних регіонів заблоковано. Відповішне рішення ухвалив Роскомнадзор.

Ресурс був запущений у рамках Форуму вільних народів Росії.

Роскомнадзор заблокував сайт онлайн-референдумів у Росії фото 1

Онлайн-референдуми за незалежність від Російської Федерації планують провести Кенігсберг, Інгрія, Урал, Сибір та Кубань. Початок онлайн-референдумів намічено на 16 лютого, вони триватимуть, за словами організаторів, два тижні.

«Ми оголошуємо початок процесу відділення від Москви і про перші референдуми вільних людей, які населяють Кенігсберг, Інгрію, Сибір, Урал і Кубань, про суверенітети наших держав... Прийшов час реальних змін. Ми звертаємось до земляків з проханням взяти участь у референдумах і сказати своє тверде «так» незалежним Кенігсбергу, Інгрії, Уралу, Сибіру та Кубані», – заявили члени ініціативних груп під час проведення «Форуму ПостРосії» у приміщенні Європарламенту у Брюсселі увечері 30 січня. 

Раніше повідомлялося, що шість корінних народів Росії створюють Лігу вільних націй – політичну платформу з метою деколонізації народів РФ та набуття її суб’єктами реального суверенітету. Представники шести національних рухів виступили з публічною заявою.

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Теги: референдум росія

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