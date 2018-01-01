Німеччина скоротить участь своєї армії в операції проти ІДІЛ

Кількість солдатів Бундесверу залежатиме від характеру місій, які будуть узгоджуватися з союзниками та Бундестагом

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн заявила, що Берлін планує скоротити операцію Бундесверу проти терористичного угруповання «Ісламська держава». Утім, чиновниця вважає, що німецькі солдати повинні залишитися на своїй базі в Йорданії. Під час візиту на базу в аль-Азраку й візиту до Аммана 13 - 14 січня 2018 року



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Міністр оборони Німеччини на зустрічі з військовими

Кількість солдатів Бундесверу залежатиме від характеру місій, які будуть узгоджуватися з союзниками та Бундестагом

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн заявила, що Берлін планує скоротити операцію Бундесверу проти терористичного угруповання «Ісламська держава». Утім, чиновниця вважає, що німецькі солдати повинні залишитися на своїй базі в Йорданії.

Під час візиту на базу в аль-Азраку й візиту до Аммана 13 - 14 січня 2018 року вона наголосила, що у військовому сенсі ІДІЛ переважно розгромлена, тому кількість солдатів, які беруть участь в операції Counter Daesh («Даіш» - арабська назва ІДІЛ), може бути зменшена.

«Ми знаємо, що ІДІЛ не варто недооцінювати і що ми мусимо попередити їхнє переховування в залишених ними місцях», - наголосила німецька міністр.

При цьому вона запевнила, що операція проти ісламістів триватиме. Фон дер Ляєн також підкреслила, що Німеччина залишатиметься надійним партнером своїх союзників. А кількість солдатів Бундесверу, за її словами, залежатиме від характеру місій, які будуть узгоджуватися з союзниками та Бундестагом.

Згідно з чинним нині мандатом, Німеччина може використовувати для боротьби з ІДІЛ не більше 1200 військовослужбовців. 280 із них дислоковані в Йорданії, де базовані літаки Tornado. Вони виконують розвідувальні польоти над Сирією та Іраком. За даними Бундесверу, Tornado в рамках Counter Daesh виконали вже більше 1190 розвідувальних польотів, при цьому було витрачено 17 млн літрів палива.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що майже 100% територій в Сирії та Іраку відвоювала у терористів угруповання «Ісламська держава» міжнародна коаліція на чолі зі Сполученими Штатами.

Раніше у США заявили, що не виведуть свої війська з Сирії, поки не переконаються в тому, що терористичне угруповання ІДІЛ не тільки подолане, але і не відродиться.

Нагадаємо, у грудні Путін заявив, що у Сирії повністю переможені представники «Ісламської держави».

Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що в Брюсселі не вважають війну в Сирії завершеною.

Джерело: Deutsche Welle