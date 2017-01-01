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    Трамп: коаліція відвоювала в ІДІЛ майже 100% територій в Сирії та Іраку

    Трамп розповів американцям про «історичні успіхи в боротьбі з жорстоким терористичним угрупуванням ІДІЛ»
    Президент США Дональд Трамп заявив, що майже 100% територій в Сирії та Іраку відвоювала у терористів угруповання «Ісламська держава» міжнародна коаліція на чолі зі Сполученими Штатами. Про це Трамп заявив у останньому в цьому році щотижневому зверненні до американців. «Ми домоглися історичних успіхів в боротьбі з жорстоким
    • Сьогодні, 07:49
    • Розсилка
    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Трамп розповів американцям про «історичні успіхи в боротьбі з жорстоким терористичним угрупуванням ІДІЛ»

    Президент США Дональд Трамп заявив, що майже 100% територій в Сирії та Іраку відвоювала у терористів угруповання «Ісламська держава» міжнародна коаліція на чолі зі Сполученими Штатами.

    Про це Трамп заявив у останньому в цьому році щотижневому зверненні до американців.

    «Ми домоглися історичних успіхів в боротьбі з жорстоким терористичним угрупуванням ІДІЛ. На сьогоднішній день коаліція по протистоянню з ІДІЛ відвоювала майже 100% територій, раніше контрольованих цими підлими терористами в Іраку і Сирії», - сказав Трамп.

    Як повідомляв «Главком», упродовж 2017 року у війні в Сирії загинули близько 39 тисяч людей, в тому числі 10507 цивільних.

    13 грудня у Державному департаменті США заявили, що війна в Сирії проти терористів «Ісламської держави» продовжується, незважаючи на заяви Росії про перемогу.

    Раніше у США заявили, що не виведуть свої війська з Сирії, поки не переконаються в тому, що терористичне угруповання ІДІЛ не тільки подолане, але і не відродиться.

    Нагадаємо, у грудні Путін заявив, що у Сирії повністю переможені представники «Ісламської держави». 

    Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін, який прибув на російську базу в сирійському Хмеймімі, віддав наказ розпочати виведення російського угруповання військ із Сирії.

    Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що в Брюсселі не вважають війну в Сирії завершеною.

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