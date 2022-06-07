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    У світі

    Німецький банк евакуював сотні фахівців із Росії

    &nbsp;IT-фахівців, які працювали на території Росії, переїхали до Берліна - Німецький банк евакуював сотні фахівців із Росії
     IT-фахівців, які працювали на території Росії, переїхали до Берліна
    фото з відкритих джерел

    Усього у РФ працювали близько 1500 програмістів

    Найбільший фінансовий інститут Німеччини Deutsche Bank перевів своїх IT-фахівців, які працювали на території Росії, до Берліна. Про це повідомляє Handelsblatt.

    У ФРН прибуло кілька сотень програмістів. Усього у РФ працювали близько 1500 програмістів.

    Банк запропонував всім співробітникам російського технологічного центру роботу в Німеччині. Сам фінінститут, як пише видання, відмовився від коментарів цієї інформації.

    Разом з тим вказується, що число російських співробітників, які переїжджають в новий технологічний центр банку в Берліні, може ще збільшитися: в цілому ще кілька сотень працівників з технологічного центру у РФ - у всякому разі, більш ніж половина – проявили інтерес до пропозиції.

    Подібним кроком, як зазначає Handelsblatt, банк знижує ризик втрати величезного числа фахівців у разі, якщо напруженість між ЄС і Росією, викликана війною в Україні, унеможливить продовження роботи технологічного центру.

    Технологічний центр Deutsche Bank спеціалізується на створенні програмного забезпечення для інвестиційного та корпоративного бізнесів фінустанови.

    Нагад\жаємо, 12 березня стало відомо, Німецький Commerzbank AG приєднується до свого конкурента Deutsche Bank AG та припиняє бізнес у Росії через те, що вона розпочала війну в Україні.

    Теги: ЄС росія окупанти Німеччина банк війна Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Німецький банк евакуював сотні фахівців із Росії