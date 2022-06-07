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    Політика

    Байден наполіг, аби розвідка розсекретила дані перед вторгненням РФ в Україну

    Байден спонукав розвідку озвучити дані про вторгнення РФ - Байден наполіг, аби розвідка розсекретила дані перед вторгненням РФ в Україну
    Байден спонукав розвідку озвучити дані про вторгнення РФ
    фото з відкритих джерел

    Американські посадовці не вірили у вторгнення

    Президент США Джо Байден 24 лютого дав розпорядження розсекретити розвідувальні дані напередодні вторгнення Росії в Україну через скептичне сприйняття заяв американських посадовців про плани РФ. Про це заявила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс, яку цитує CNN.

    «Коли ми пояснили нашим політикам, а наші політики звернулися до своїх співрозмовників, вони виявили, що з цього приводу (повномасштабного вторгнення РФ в Україну – ред.) було досить скептичне ставлення», – зазначила Гейнс.

    За словами керівниці розвідки, президент США Байден спонукав їх озвучити дані про вторгнення РФ. «Як наслідок, президент повернувся до нас і сказав: «Вам потрібно вийти і розповісти якомога більше, і переконатися, що люди бачать те, що бачите ви, щоб ми могли знову сконтактувати і, можливо, мати більш продуктивні розмови про те, як готуватися до, по суті, можливості російського вторгнення», – наголосила Гейнс.

    Нагадаємо, учора, 6 червня, стало відомо, що президент США Джозеф Байден оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в Сполучених Штатах Америки.

    До слова, 12 лютого президент Володимир Зеленський прокоментував ризики вторгнення Росії в Україну. Він запевнив, що ситуацію контролюють. На думку політика, «інформації про повномасштабну війну вже забагато».

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    Теги: розвідка росія окупанти США Джозеф Байден війна Україна президент окупація #stoprussia
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    Байден наполіг, аби розвідка розсекретила дані перед вторгненням РФ в Україну