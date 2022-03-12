  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Ще один німецький банк припинив бізнес у Росії

    Банк повністю підтримує Україну на тлі російської агресії - Ще один німецький банк припинив бізнес у Росії
    Банк повністю підтримує Україну на тлі російської агресії
    фото з відкритих джерел

    Commerzbank AG припиняє існуючі транзакції та нові проєкти в Росії

    Німецький Commerzbank AG приєднується до свого конкурента Deutsche Bank AG та припиняє бізнес у Росії через те, що вона розпочала війну в Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

    «Ми дотримуємося санкцій. Ми припинили новий бізнес в Росії і припиняємо існуючі транзакції», – цитує агентство прессекретаря фінустанови.

    У перший день бойових дій, 24 лютого, банк заявив, що його ризики як у Росії, так і в Україні були керованими і зменшилися останніми роками.

    Іноземні компанії та фінансові організації продовжують покидати Росію. Про намір згорнути бізнес у РФ заявив Deutsche Bank. Установа закриває весь свій бізнес у країні-агресорці.

    «Як і деякі інші міжнародні компанії, і відповідно до наших юридичних та нормативних зобов'язань, ми перебуваємо в процесі зупинки нашого бізнесу в Росії. Наразі ми допомагаємо нашим неросійським клієнтам у скороченні їхніх операцій», – йдеться у заяві банку.

    На сайті Commerzbank головне місце посідає рубрика про допомогу Україні.

    «Протягом останніх років Commerzbank неодноразово проводив збір коштів для людей, які перебувають у зонах криз і катастроф. Сьогодні ми закликаємо наших співробітників та клієнтів зробити пожертви для постраждалих від війни в Україні», – йдеться у зверненні.

    Банк співпрацює із «Карітас Німеччина» та «Карітас Україна».

    Нагадаємо, найбільший банк США JPMorgan припиняє роботу в Росії.

    Також Fitch зупиняє комерційну діяльність у Росії.

    До слова, American Express зупиняє роботу в Росії та Білорусі.

    Як повідомлялося, росіяни не зможуть купити готівкову валюту і забрати вклади понад $10 тис.

    Читайте також:
    Теги: Росія Німеччина санкції банк бізнес ринок Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ще один німецький банк припинив бізнес у Росії