Ще один німецький банк припинив бізнес у Росії

Commerzbank AG припиняє існуючі транзакції та нові проєкти в Росії

Німецький Commerzbank AG приєднується до свого конкурента Deutsche Bank AG та припиняє бізнес у Росії через те, що вона розпочала війну в Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

«Ми дотримуємося санкцій. Ми припинили новий бізнес в Росії і припиняємо існуючі транзакції», – цитує агентство прессекретаря фінустанови.

У перший день бойових дій, 24 лютого, банк заявив, що його ризики як у Росії, так і в Україні були керованими і зменшилися останніми роками.

Іноземні компанії та фінансові організації продовжують покидати Росію. Про намір згорнути бізнес у РФ заявив Deutsche Bank. Установа закриває весь свій бізнес у країні-агресорці.

«Як і деякі інші міжнародні компанії, і відповідно до наших юридичних та нормативних зобов'язань, ми перебуваємо в процесі зупинки нашого бізнесу в Росії. Наразі ми допомагаємо нашим неросійським клієнтам у скороченні їхніх операцій», – йдеться у заяві банку.

На сайті Commerzbank головне місце посідає рубрика про допомогу Україні.

«Протягом останніх років Commerzbank неодноразово проводив збір коштів для людей, які перебувають у зонах криз і катастроф. Сьогодні ми закликаємо наших співробітників та клієнтів зробити пожертви для постраждалих від війни в Україні», – йдеться у зверненні.

Банк співпрацює із «Карітас Німеччина» та «Карітас Україна».

Нагадаємо, найбільший банк США JPMorgan припиняє роботу в Росії.

Також Fitch зупиняє комерційну діяльність у Росії.

До слова, American Express зупиняє роботу в Росії та Білорусі.

Як повідомлялося, росіяни не зможуть купити готівкову валюту і забрати вклади понад $10 тис.

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