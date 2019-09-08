Новим прем'єром Грузії став Гахарія, проти призначення якого протестувала опозиція



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Новий прем'єрміністр Грузії Георгій Гахарія

Парламент Грузії 8 вересня оголосив вотум довіри уряду на чолі з прем'єрміністром Георгієм Гахарії

Парламент Грузії призначив новим прем'єром країни колишнього голову міністерства внутрішніх справ Георгія Гахарію, проти висунення якого на посаду протестувала опозиція.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Зазначається, що парламент Грузії на пленарному засіданні 8 вересня оголосив вотум довіри уряду на чолі з прем'єрміністром Георгієм Гахарії.

Представляючи депутатам урядову програму на 2019-2020 роки, Гахарія назвав окупацію найбільшою проблемою Грузії.

«Для боротьби з нею необхідні конкретні справи, а не популізм. Коли ми говоримо, що 20% територій Грузії окуповані, ми повинні говорити і про те, що 20% економічного потенціалу Грузії окуповані. Ця проблема є головним викликом для нашої безпеки», - заявив Гахарія.

Він зазначив, що для подолання цієї проблеми необхідно використовувати всі інструменти, крім війни.

Гахарія підкреслив, що Грузія продовжить курс на інтеграцію в Євросоюз і НАТО, максимально поглибить відносини з США у всіх сферах.

Георгій Гахарія народився в Грузії 19 березня 1975 року. У 1994 році закінчив історичний факультет Тбіліського державного університету, після чого продовжив навчання в Московському державному університеті імені Ломоносова за фахом політолог. У 2004 році завершив навчання в Москві, у Вищій школі бізнесу при МДУ. Був лектором даного університету.

З 2008 по 2013 рік обіймав посаду директора розвитку бізнесу в компанії Lufthansa Service Holding AG. LSG, Frankfurt am Main, Germany GR в країнах Східної Європи, СНД і Російської Федерації.

У 2013 році повернувся в Грузію, зайнявши посаду бізнес-омбудсмена. У 2016 році був призначений на посаду міністра економіки, а в 2017 році - на посаду міністра внутрішніх справ і віце-прем'єра Грузії.

Нагадаємо, 3 вересня перед будівлею парламенту Грузії в Тбілісі на проспекті Руставелі відбулася акція проти висунення голови міністерства внутрішніх справ Георгія Гахарії на посаду прем'єр-міністра країни.

2 вересня прем’єр Грузії Мамука Бахтадзе заявив про свою відставку з посади глави уряду.