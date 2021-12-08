Новим президентом Швейцарії став лікар, який підтримує Україну

Президенти у Швейцарії змінюються щороку

Новим президентом Швейцарії з 1 січня 2022 року стане колишній лікар і чинний міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс. Наразі президентом у Швейцарії працює Гі Пармелен. За кандидатуру Кассіса парламент країни проголосував 8 грудня, передає Associated Press.

Ігнаціо Кассіс має медичну освіту, вільно володіє німецькою, французькою та італійською – трьома основними мовами Швейцарії. Раніше Кассіс входив до Національної ради Швейцарії і був віцепрезидентом медичної асоціації Швейцарії. У 2017 році очолив Міністерство закордонних справ.

У Швейцарії обирають нового президента кожен рік. Кандидатами стають сім членів виконавчої Федеральної ради, і одного із них у грудні обирає парламент. Обраний президент вважається не главою держави, а «першим серед рівних» у Федеральній раді, яка по суті і є «главою держави». Президент виконує представницькі функції і має вирішальний голос на обговореннях проблем всередині Федеральної ради.



У 1987 році закінчив медичний факультет Цюріхського університету, спеціалізувався на внутрішніх хворобах і громадському здоров'ї. Здобув ступінь магістра в галузі громадської охорони здоров'я 1996 року. Здобув ступінь доктора медицини в Лозанському університеті (1998).

1991 року оформив подвійне громадянство Швейцарії та Італії. 2017 року відмовився від італійського паспорта.

У 1988–1996 рр. – працював лікарем. Кантональним лікарем у Тічино з 1996 до 2008 року, був віцепрезидентом швейцарської медичної асоціації з 2008 до 2012 року. Ігнаціо Кассіс – швейцарський лікар та політик. Віцепрезидент Швейцарії з 1 січня 2021 року. Член партії «Вільна демократична партія. Ліберали», був обраний до Федеральної ради Швейцарії 20 вересня 2017 року. З 1 листопада 2017 року – голова департаменту закордонних справ.У 1987 році закінчив медичний факультет Цюріхського університету, спеціалізувався на внутрішніх хворобах і громадському здоров'ї. Здобув ступінь магістра в галузі громадської охорони здоров'я 1996 року. Здобув ступінь доктора медицини в Лозанському університеті (1998).1991 року оформив подвійне громадянство Швейцарії та Італії. 2017 року відмовився від італійського паспорта.У 1988–1996 рр. – працював лікарем. Кантональним лікарем у Тічино з 1996 до 2008 року, був віцепрезидентом швейцарської медичної асоціації з 2008 до 2012 року.

У жовтні Кассіс приїжджав до України. Тут він зустрівся з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським. Співрозмовники обговорили, зокрема, підготовку до п’ятої Конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться 4-5 липня 2022 року у швейцарському місті Лугано. «Я радий, що Швейцарія та Україна спільно визначили концепцію CRU-2022, організованої в Лугано. Ми збираємося розпочати позитивний процес, зосереджений на стабільності та процвітанні», – сказав тоді Кассіс.