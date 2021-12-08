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    Хорватія підтримала вступ України до ЄС

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    Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем&rsquo;єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем - Хорватія підтримала вступ України до ЄС
    Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем
    фото: Офіс президента

    Пленкович запросив Зеленського відвідати Хорватію з візитом у зручний для нього час

    Ще одна країна приєдналась до кола країн ЄС, які уклали двосторонні декларації про визнання європейської перспективи України. Це – Хорватія. Про це розповів президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем у Києві в середу.

    «Ціную підтримку Загребом європейських та євроатлантичних прагнень України. Важливим є підписання сьогодні спільної декларації щодо підтримки європейської перспективи України», – сказав Зеленський.

    За його словами, Хорватія є вже шостою державою Євросоюзу, з якою Україна уклала такий політичний документ.
    Зеленський додав, що високо цінує підтримку хорватськими партнерами руху України до НАТО.

    Також президент подякував Андрею Пленковичу за ініціативу щодо відкриття туристичного офісу в Україні.

    «Це, безсумнівно, сприятиме взаємному зростанню туристичних потоків», – сказав Зеленський.

    Зі свого боку Андрей Пленкович наголосив, що Україна й Хорватія мають великий потенціал для розвитку торговельно-економічної співпраці. За його словами, під час українсько-хорватського бізнес-форуму обговорюватиметься питання збільшення обсягів інвестицій.

    Прем’єр-міністр Республіки Хорватія наголосив на важливості відкриття Центру хорватської мови в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Він зазначив, що діяльність Центру сприятиме ширшому ознайомленню молодих українців з хорватською культурою.

    Андрей Пленкович запросив Володимира Зеленського відвідати Хорватію з візитом у зручний для нього час.

    Раніше п’ять країн ЄС підписали декларації про визнання європейської перспективи України. Це Польща, країни Балтії і Словаччина.

    Теги: ЄС Польща Словаччина Балтія Асоціація з ЄС Хорватія Володимир Зеленський Україна президент
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    Хорватія підтримала вступ України до ЄС