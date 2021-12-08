Хорватія підтримала вступ України до ЄС

Пленкович запросив Зеленського відвідати Хорватію з візитом у зручний для нього час

Ще одна країна приєдналась до кола країн ЄС, які уклали двосторонні декларації про визнання європейської перспективи України. Це – Хорватія. Про це розповів президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем у Києві в середу.

«Ціную підтримку Загребом європейських та євроатлантичних прагнень України. Важливим є підписання сьогодні спільної декларації щодо підтримки європейської перспективи України», – сказав Зеленський.

За його словами, Хорватія є вже шостою державою Євросоюзу, з якою Україна уклала такий політичний документ.

Зеленський додав, що високо цінує підтримку хорватськими партнерами руху України до НАТО.

Також президент подякував Андрею Пленковичу за ініціативу щодо відкриття туристичного офісу в Україні.

«Це, безсумнівно, сприятиме взаємному зростанню туристичних потоків», – сказав Зеленський.

Зі свого боку Андрей Пленкович наголосив, що Україна й Хорватія мають великий потенціал для розвитку торговельно-економічної співпраці. За його словами, під час українсько-хорватського бізнес-форуму обговорюватиметься питання збільшення обсягів інвестицій.

Прем’єр-міністр Республіки Хорватія наголосив на важливості відкриття Центру хорватської мови в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Він зазначив, що діяльність Центру сприятиме ширшому ознайомленню молодих українців з хорватською культурою.

Андрей Пленкович запросив Володимира Зеленського відвідати Хорватію з візитом у зручний для нього час.

Раніше п’ять країн ЄС підписали декларації про визнання європейської перспективи України. Це Польща, країни Балтії і Словаччина.