Нова глава МЗС Німеччини у першій промові згадала про Україну

Очільниця міністерства закордонних справ Німеччини підтримує Україну і виступає проти «Північного потоку–2»

Міністерка закордонних справ у новому уряді ФРН Анналена Бербок запевнила, що Німеччина залишається надійним партнером на міжнародній арені. Про це вона заявила в своїй промові при прийнятті повноважень, повідомляє «Укрінформ».

«Надійна з точки зору безпеки, зрозуміла з точки зору зовнішньої політики» – такою буде Німеччина з урядовою коаліцією «Світлофор» (СДПН, «Зелені» і ВдПН) – заявила Бербок.

Хоча така коаліція трьох партій є новою для ФРН, «Німеччина залишається країною, на яку можна покластися», вона твердо стоїть за європейську єдність, трансатлантичну співпрацю та виконання своїх багатосторонніх зобов’язань, заявила очільниця МЗС.

Вона зазначила, що німецька зовнішня політика продовжуватиме робити ставку на «діалог і співробітництво, компас цінностей, рішучість і креативне залучення».

Окремо вона згадала Україну. «Ми підтримуємо Україну в її зусиллях протистояти російської агресії та незаконній анексії Криму». – заявила міністр.

Вона запевнила, що свідома важких завдань, які стоять перед нею, адже останніми роками зовнішньополітична ситуація пережила глибоких змін: «склалися нові шаблони порядку, і вони не надихають». Глобалізація економіки не призвела автоматично до посилення демократії та прав людини в світі та не стримувала кризи в їх кордонах і межах, не запобігала наростанню геополітичних протистоянь, зазначила Бербок.

Її попередник Гайко Маас побажав своїй наступниці успіхів і зазначив, що Бербок стала першою жінкою-главою МЗС за 151 рік існування в Німеччині зовнішньополітичного відомства.

Відразу після церемонії передачі повноважень Бербок відбула до свого першого закордонного турне як глави МЗС. 8-10 грудня вона відвідає Париж, Брюссель і Варшаву. Серед тем обговорення – ситуація навколо України та відносини, з урахуванням цього, з Росією.

Бербок відома своєю жорсткою позицією щодо російсько-німецького газопроводу «Північний потік–2». З цим проєктом вона пов'язує зліт цін на газ у Європі та вважає, що РФ використовує газ як засіб шантажу.

Як відомо, 8 грудня Бундестаг обрав Олафа Шольца канцлером Німеччини.

24 листопада Німеччина сформувала нову урядову коаліцію.

Тоді вже повідомлялося, що соціал-демократ Олаф Шольц стане новим канцлером Німеччини.

До слова, Україна хоче попросити зброю у нового уряду Німеччини.

Ще повідомлялося, що новий уряд Німеччини підтримає рух України до ЄС.

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