Нью-Йорк накрила буря: оголошено надзвичайний стан
На густонаселеному північному сході США пройшли проливні дощі, затопивши дороги і викликавши безліч ДТП
Північний схід США накрила сильна буря, влада Нью-Йорка оголосила надзвичайний стан. Про це пише Reuters.
Як повідомляється, на густонаселеному північному сході США пройшли проливні дощі, затопивши дороги і викликавши безліч ДТП. Як очікується, напередодні Геллоуїна негода з новою силою накриє регіон.
За словами метеорологів, зливи, які залили східне узбережжя від Вашингтона до Нью-Йорка, тривали всю ніч. Місцями швидкість вітру сягала 95 км/год.
Як зазначається, у зв'язку з негодою губернатор Нью-Йорка оголосив надзвичайний стан. Попри повінь приміські поїзди та метро в Нью-Йорку працюють у звичайному режимі.
До слова, на днях повінь затопила автомобілі та будівлі у одному з регіонів Іспанії (відео).