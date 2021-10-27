  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Нью-Йорк накрила буря: оголошено надзвичайний стан

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зливи, які залили східне узбережжя від Вашингтона до Нью-Йорка, тривали всю ніч - Нью-Йорк накрила буря: оголошено надзвичайний стан
    Зливи, які залили східне узбережжя від Вашингтона до Нью-Йорка, тривали всю ніч
    фото: reuters

    На густонаселеному північному сході США пройшли проливні дощі, затопивши дороги і викликавши безліч ДТП

    Північний схід США накрила сильна буря, влада Нью-Йорка оголосила надзвичайний стан. Про це пише Reuters.

    Як повідомляється, на густонаселеному північному сході США пройшли проливні дощі, затопивши дороги і викликавши безліч ДТП. Як очікується, напередодні Геллоуїна негода з новою силою накриє регіон.

    За словами метеорологів, зливи, які залили східне узбережжя від Вашингтона до Нью-Йорка, тривали всю ніч. Місцями швидкість вітру сягала 95 км/год.

    Як зазначається, у зв'язку з негодою губернатор Нью-Йорка оголосив надзвичайний стан. Попри повінь приміські поїзди та метро в Нью-Йорку працюють у звичайному режимі.

    До слова, на днях повінь затопила автомобілі та будівлі у одному з регіонів Іспанії (відео).

    Теги: США Нью-Йорк надзвичайний стан негода повінь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нью-Йорк накрила буря: оголошено надзвичайний стан