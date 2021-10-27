Нью-Йорк накрила буря: оголошено надзвичайний стан

Зливи, які залили східне узбережжя від Вашингтона до Нью-Йорка, тривали всю ніч

На густонаселеному північному сході США пройшли проливні дощі, затопивши дороги і викликавши безліч ДТП

Північний схід США накрила сильна буря, влада Нью-Йорка оголосила надзвичайний стан. Про це пише Reuters.

Як повідомляється, на густонаселеному північному сході США пройшли проливні дощі, затопивши дороги і викликавши безліч ДТП. Як очікується, напередодні Геллоуїна негода з новою силою накриє регіон.

За словами метеорологів, зливи, які залили східне узбережжя від Вашингтона до Нью-Йорка, тривали всю ніч. Місцями швидкість вітру сягала 95 км/год.

Як зазначається, у зв'язку з негодою губернатор Нью-Йорка оголосив надзвичайний стан. Попри повінь приміські поїзди та метро в Нью-Йорку працюють у звичайному режимі.

До слова, на днях повінь затопила автомобілі та будівлі у одному з регіонів Іспанії (відео).