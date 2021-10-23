У горах Індії під час снігопаду загинули як мінімум 11 осіб

Тіла загиблих були виявлені в районі одного з найпідступніших перевалів

В штаті Уттаракханд тривають масштабні рятувальні операції

Як мінімум 11 людей загинули в горах Індії під час сильного снігопаду і негоди, в тому числі туристи, носильники і гіди. Також триває пошук зниклих безвісти. Про це повідомив телеканал NDTV.

Військово-повітряні сили почали масштабну рятувальну операцію на перевалі Ламхага в Уттаракханд на висоті понад п’ять кілометрів над рівнем моря, де 18 жовтня заблукали 17 мандрівників. Тіла загиблих були виявлені в районі одного з найпідступніших перевалів і передані рятувальниками і поліції.

Пошуки почалися після того, як кільком гідам вдалося дістатися до найближчого житла. На прохання місцевої влади на допомогу потерпілим вилетіли на вертольотах військові. Двох людей вдалося виявити живими, їх доставили в лікарню. Ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Раніше група альпіністів запросила допомогу рятувальників через погіршення погодних умов при сходженні на Ельбрус. Пошуки зниклих велися на висоті понад п’ять тисяч метрів. Роботу рятувальників ускладнювали шквалистий вітер, сильні опади у вигляді снігу, низька температура і погана видимість. Саме різке погіршення погодних умов, на думку організаторів туру, було причиною нещасного випадку, в результаті якого загинуло п’ятеро людей. 14 туристів вдалося врятувати, 11 з них отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані.

Нагадаємо, в Альпах на висоті понад чотири тисячі метрів на смерть замерзли дві жінки. Ще одного чоловіка з обмороженням та переохолодженням доправили в неділю, 4 липня, у швейцарську лікарню.