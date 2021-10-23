У горах Індії під час снігопаду загинули як мінімум 11 осіб
Тіла загиблих були виявлені в районі одного з найпідступніших перевалів
В штаті Уттаракханд тривають масштабні рятувальні операції
Як мінімум 11 людей загинули в горах Індії під час сильного снігопаду і негоди, в тому числі туристи, носильники і гіди. Також триває пошук зниклих безвісти. Про це повідомив телеканал NDTV.
Військово-повітряні сили почали масштабну рятувальну операцію на перевалі Ламхага в Уттаракханд на висоті понад п’ять кілометрів над рівнем моря, де 18 жовтня заблукали 17 мандрівників. Тіла загиблих були виявлені в районі одного з найпідступніших перевалів і передані рятувальниками і поліції.
Пошуки почалися після того, як кільком гідам вдалося дістатися до найближчого житла. На прохання місцевої влади на допомогу потерпілим вилетіли на вертольотах військові. Двох людей вдалося виявити живими, їх доставили в лікарню. Ще четверо вважаються зниклими безвісти.
Нагадаємо, в Альпах на висоті понад чотири тисячі метрів на смерть замерзли дві жінки. Ще одного чоловіка з обмороженням та переохолодженням доправили в неділю, 4 липня, у швейцарську лікарню.