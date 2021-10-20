Наркоторгівля довела Еквадор до надзвичайного стану

Президент Еквадору Гільєрмо Лассо ввів надзвичайний стан для боротьби з наркоторгівлею

Еквадор перейшов зі статусу транзитної країни в країну-споживача наркотиків

Президент Еквадору Гільєрмо Лассо оголосив надзвичайний стан в країні. Особливий режим вводиться для боротьби з наркоторгівлею. У своєму зверненні до нації президент назвав наркоторгівлю ворогом Еквадору номер один, передає The Guardian.

Президент зазначив, що Еквадор перейшов зі статусу транзитної країни в країну-споживача наркотиків.

Проблема з наркотиками в країні виражається не тільки в обсязі споживаних заборонених речовин, але і в кількості злочинів, прямо або побічно пов'язаних з ними. В Еквадорі росте число вбивств, пограбувань, грабежів і крадіжок.

«Національний уряд задіє всі сили для виконання єдиної місії: відновити безпеку громадян», - заявив Лассо в своєму зверненні.

Армія і поліція приступлять до патрулювання вулиць, а введений режим надзвичайного стану обмежить свободу пересувань, зборів і об'єднань для громадян Еквадору.

До слова, у річці поряд з фестивалем «Гластонбері» виявили наркотиків у концентрації, яка загрожує довкіллю

Нагадаємо, в Італії священник витратив церковну казну на наркотики для гей-вечірок.