Наркоторгівля довела Еквадор до надзвичайного стану
Еквадор перейшов зі статусу транзитної країни в країну-споживача наркотиків
Президент Еквадору Гільєрмо Лассо оголосив надзвичайний стан в країні. Особливий режим вводиться для боротьби з наркоторгівлею. У своєму зверненні до нації президент назвав наркоторгівлю ворогом Еквадору номер один, передає The Guardian.
Президент зазначив, що Еквадор перейшов зі статусу транзитної країни в країну-споживача наркотиків.
Проблема з наркотиками в країні виражається не тільки в обсязі споживаних заборонених речовин, але і в кількості злочинів, прямо або побічно пов'язаних з ними. В Еквадорі росте число вбивств, пограбувань, грабежів і крадіжок.
«Національний уряд задіє всі сили для виконання єдиної місії: відновити безпеку громадян», - заявив Лассо в своєму зверненні.
Армія і поліція приступлять до патрулювання вулиць, а введений режим надзвичайного стану обмежить свободу пересувань, зборів і об'єднань для громадян Еквадору.
До слова, у річці поряд з фестивалем «Гластонбері» виявили наркотиків у концентрації, яка загрожує довкіллю
Нагадаємо, в Італії священник витратив церковну казну на наркотики для гей-вечірок.