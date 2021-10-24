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    Повінь затопила автомобілі та будівлі у одному з регіонів Іспанії (відео)

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    Іспанія потерпає від великої води - Повінь затопила автомобілі та будівлі у одному з регіонів Іспанії (відео)
    Іспанія потерпає від великої води
    Фото з відкритих джерел

    Регіон Аліканте страждає в результаті повені цього року вже вдруге

    У іспанському Аліканте внаслідок раптової повені затопило автодороги і будівлі. Стихія призвела до евакуації школи в районі Вега-Баха-дель-Сегура. Про це повідомляє видання Sky News.

    Через повінь у воді опинилися вулиці, автомобілі та будівлі. Про жертви серед населення не повідомляють.

    Це не перший випадок в цьому році, коли регіон Аліканте страждає в результаті повені. У серпні тут також потерпали від великої води.

    Теги: Twitter повінь населення
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    Повінь затопила автомобілі та будівлі у одному з регіонів Іспанії (відео)