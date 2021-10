Повінь затопила автомобілі та будівлі у одному з регіонів Іспанії (відео)

У іспанському Аліканте внаслідок раптової повені затопило автодороги і будівлі. Стихія призвела до евакуації школи в районі Вега-Баха-дель-Сегура. Про це повідомляє видання Sky News.

Через повінь у воді опинилися вулиці, автомобілі та будівлі. Про жертви серед населення не повідомляють.

This afternoon World Weather News is from Spain



Good afternoon everyone,



Heavy rain caused localised flooding yesterday in parts of the south of Spain, Like here in the video, at Benejözar market, Alicante.



Video by Alberto Fernandez,



Kind regards,

KWT Dave. pic.twitter.com/0QEYKVynOA